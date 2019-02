Mahmood vince grazie ai voti delle giurie | ma è solo terzo al televoto

Festival - vince Mahmood : il web diviso tra il giudizio della Isoardi e quello di Salvini : Nella serata del 9 febbraio, è andata in onda la finale del Festival di Sanremo, finale che ha decretato la vittoria di Mahmood che ha interpretato il brano 'Soldi'. Il trionfo dell'artista di origini italo-egiziane ha letteralmente diviso il pubblico fedele alla tradizionale kermesse della canzone italiana. Opinioni totalmente divergenti quelle espresse da Matteo Salvini e dalla sua ex compagna Elisa Isoardi . Se da una parte il vicepremier ...

Sanremo 2019 - Mahmood vince ma il televoto sceglie Ultimo. Bufera social : 'Voto politico' : Bufera sui social per la vittoria di al Festival di Sanremo 2019 che ha sovvertito qualsiasi previsione scansando Ultimo favorito sin dalla prima serata. Per il primo posto del rapper italo-egiziano ...

Sanremo 2019 - Mahmood vince ma il televoto sceglie Ultimo. Bufera social : «Voto politico» : Bufera sui social per la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo 2019 che ha sovvertito qualsiasi previsione scansando Ultimo favorito sin dalla prima serata. Per il primo posto del rapper...

Sanremo 2019 - per la giuria vince Mahmood. Sui social è bufera : «Voto politico - propaganda per i migranti» : La vittoria di Mahmood di ieri sera al Festival di Sanremo 2019 , come facilmente prevedibile, non è passata inosservata, per tanti motivi: lo pseudonimo del 26enne tradisce le sue origini , il padre ...