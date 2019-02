Ultimo e Fabrizio Moro - duetto da brividi. «Andiamo a emozionarli Fab» : «Non potevo non portare un fratello sul palco di Sanremo nella serata dei duetti. Andiamo ad emozionarli Fab». Così Ultimo, grande favorito della vigilia, ha annunciato ai suoi fan...

Il duetto di Ultimo con Fabrizio Moro influenzato a Sanremo 2019 - I tuoi particolari ennesima tappa di un’amicizia : Il duetto di Ultimo con Fabrizio Moro a Sanremo 2019 ha proposto al pubblico una versione inedita de I tuoi particolari, brano in gara e tra i favoriti per la vittoria, oltre che tra i più ascoltati in streaming e scaricati su iTunes di questa edizione. I due cantautori romani si sono ritrovati insieme sullo stesso palco nella serata dei duetti di venerdì 8 febbraio a suggellare un'amicizia e una collaborazione artistica che va avanti già da ...

Ultimo scrisse una canzone su Fabrizio Corona - che gli rispose : 'dammi 10.000 euro e vaff*ncu*o' : Nel 2015 Niccolò Moriconi, ancora non diventato Ultimo, pubblicava il singolo 'Un Uomo Migliore', brano in cui indossava letteralmente gli abiti di Fabrizio Corona, un tempo dietro le sbarre. Passati 4 anni, Ultimo ha vinto Sanremo Giovani ed è il super favorito per il trionfo finale di Sanremo 2019, mentre Corona è tornato libero e ha appena pubblicato un libro, Non mi avete fatto niente, campione di vendite al debutto. Proprio in questo ...

Sanremo 2019 - Ultimo a Casa Billboard : “Vi racconto il mio rapporto speciale con Fabrizio Moro” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. Il contenuto esteso di Casa Billboard – che ...

Fabrizio Corona - l'Ultimo business : ecco le manette dell'ex re dei paparazzi : Il nuovo business di Fabrizio Corona? Delle manette con il suo marchio Adalet. Di certo Corona non smette mai stupire né di far parlare di sé. Così questa volta ha deciso di attirare l’attenzione lanciandosi in un business singolare: un braccialetto in acciaio che riproduce le manette della polizia

Dakar 2019 - il lungo digiuno dell’Italia. Ultimo trionfo con l’indimenticato Fabrizio Meoni. Un Rally diventato tabù : 5541 km totali, 2889 km di prove speciali con il 70% di fondo sabbioso in 10 tappe. Signore e signori, questa è la Dakar 2019 giunta alla sua 41esima edizione, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano. Un percorso nel quale il coraggio, la voglia di vincere e la determinazione dei concorrenti faranno la differenza nel mix di zone aride e sabbiose tra la costa e la celebre cordigliera delle Ande, lì dove solo i ...

Fabrizio Corona bidona all'Ultimo secondo l'evento benefico : "Lo abbiamo visto fuori mentre..." : Rivolta a Udine contro Fabrizio Corona. Già, perché l'ex re dei paparazzi era atteso domenica 23 dicembre in un locale di via Poscolle, per un pranzo organizzato a favore di una raccolta fondi dell'Andos, l'associazione nazionale delle donne operate al seno. Ma Corona, semplicemente, non si è presen