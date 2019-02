Sanremo | Bastianich su Instagram | ' Votate Negrita' E' bufera

Sanremo 2019 - scoppia il caso : il giurato d'onore Bastianich invita a votare Negrita su Instagram. Poi cancella la storia : Joe Bastianich, in giuria d'onore a Sanremo, durante la finalissima del festival ha pubblicato una storia su Instagram in cui avrebbe incitato a votare per i Negrita. Lo chef ha postato un video...

Sanremo 2019 : Bastianich in giuria - ma sui social invita a votare i Negrita. Tutto regolare? : Joe Bastianich fa parte della giuria d'onore del Festival di Sanremo 2019, che vale per il 20% sul risultato finale. Un ruolo che richiede imparzialità e rigore. Durante la serata finale, dalla prima fila della platea del teatro Ariston, il giudice di MasterChef (che è anche un musicista) ha pubblicato una storia su Instagram dove ha invitato i suoi followers a votare i Negrita, band in gara. Tutto regolare?Ma è onorevole che un ...

Sanremo 2019 - dramma in platea all'Ariston : attenzione alla signora alle spalle di Joe Bastianich : Piccoli drammi al Festival di Sanremo. Già, i biglietti per la platea nella serata finale della kermesse dell'Ariston sono costosi. Anzi costosissimi. E si rischia anche di non vedere niente. È il caso della signora vestita in bianco che si vede nella foto, seduta in seconda fila. Posto d'onore. Ma