Rock in Roma | Nick Mason con i Saucerful of Secrets il 16 luglio

J-Ax + Articolo 31 a Rock in Roma il 6 luglio : Dopo aver annunciato la partecipazione al Core Festival (Treviso), J-Ax torna a stupire il proprio pubblico aggiungendo nuove tappe estive al progetto musicale J-Ax + Articolo 31 in collaborazione con Dj Jad: una nuova dimensione live per il duo storico, che si esibirà sabato 06 luglio 2019 sul palco del Rock IN Roma, all’Ippodromo delle Capannelle. Biglietti disponibili su RockinRoma.com e ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di lunedì 4 ...

Lillo maestro di scuola : 'School of Rock' debutta a Roma al teatro Sistina : 'Oggi si è perso il senso filosofico del rock, speriamo che torni. Questo musical racconta molto bene cosa è per me il rock: un modo di vivere, significa farsi sentire, non a caso si ascolta a volumi ...

Superbowl 2019 : l’evento negli Hard Rock Cafè di Roma - Firenze e Venezia : Nei locali Hard Rock Cafè di Roma, Firenze e Venezia sarà possibile vivere le emozioni della finale del campionato NFL L'articolo Superbowl 2019: l’evento negli Hard Rock Cafè di Roma, Firenze e Venezia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Super Bowl - L'iniziativa degli Hard Rock Cafe di Firenze - Roma e Venezia per la finalissima di NFL : Nell'intervallo della partita ci saranno altri momenti di spettacolo e di intrattenimento con domande e curiosità sul mondo del football. , Spr/AdnKronos,

Super Bowl – L’iniziativa degli Hard Rock Cafe di Firenze - Roma e Venezia per la finalissima di NFL : Football: la lunga notte del Super Bowl all’Hard Rock Cafe. La splendida iniziativa a Roma, Firenze e Venezia Sport, musica, piatti speciali, coreografie acrobatiche e atmosfera da occasione unica ma aperta a tutti. Domenica 3 febbraio, come da tradizione, negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia il football sarà protagonista con la lunga notte ”The Big Game”, con la proiezione in diretta della 53esima finale del ...

Concerti a Roma dal 28 gennaio al 3 febbraio : Rock con i Diaframma - Chierici canta Brassens - Seno e Rufo contro i femminicidi : LUNEDI' 28 gennaio. Jazz/Monday Night con Lino Patruno & band. In questa Monday Night torna sul palco del club il bandleader e banjoista Lino Patruno con la sua orchestra, ottima formazione che ...

Gemitaiz a Rock in Roma : concerto il 4 luglio all'Ippodromo delle Capannelle : Dopo il grande successo del 'Paradise Lost Club Tour' appena concluso con ben 10 sold out consecutivi e oltre 25.000 biglietti venduti, Gemitaiz torna a grande richiesta dal vivo con il ' Summer Tour ...

Gemitaiz - tour estivo nella Capitale il 4 luglio l'artista a Rock in Roma : Dopo il 'Paradise Lost Club tour' appena concluso con 10 sold out consecutivi e oltre 25.000 biglietti venduti, il rapper Romano Gemitaiz torna dal vivo con il 'Summer tour 2019': giovedì 4 luglio ...

Gemitaiz a Rock in Roma - primo concerto del tour estivo : prezzi dei biglietti in prevendita : 10 sold out consecutivi per un totale di 25.000 biglietti: sono i numeri del Paradise Lost Club tour di Gemitaiz appena chiuso che porta con sé l'annuncio della tournée estiva. La prima tappa è stata annunciata oggi: si terrà all'Ippodromo delle Capannelle in occasione della nuova edizione di Rock in Roma. Gemitaiz a Rock in Roma si esibirà giovedì 4 luglio, prima ed attesa tappa della sua tournée estiva. I biglietti saranno disponibili in ...

Dalla Romagna a Parigi : Rockin'1000 il 29 giugno nel mitico Stade de France : L'appuntamento è nel 2019, sabato 29 giugno, nello stadio più grande della Francia, lo Stade De France, famoso per aver ospitato il maggior numero di prestigiosi eventi sportivi e spettacoli nel ...

Salmo a Rock In Roma nel 2019 con il Playlist Summer Tour : info biglietti : Dal prossimo marzo il rapper dei record Salmo andrà in scena con il Playlist Tour 2019 dopo i live sold out per la prima volta nei palazzetti più importanti d’Italia come il Palalottomatica di Roma e il Mediolanum Form di Assago, e l’ultima notizia ufficializzata poche ore fa è che l’artista si esibirà anche al Rock In Roma il 12 luglio prossimo. Lo ha annunciato il rapper stesso attraverso i suoi canali social ufficiali: “Roma, ci vediamo ...

Salmo ha annunciato il primo concerto del tour estivo : a luglio sarà a Rock In Roma : Yessa! The post Salmo ha annunciato il primo concerto del tour estivo: a luglio sarà a Rock In Roma appeared first on News Mtv Italia.

Carl Brave a Rock In Roma nel 2019 dopo il tour nei teatri : info biglietti : dopo l’annuncio delle date nei teatri, arriva anche la notizia di Carl Brave a Rock In Roma nel 2019. L’evento si terrà il prossimo 13 luglio presso l’Ippodromo delle Capannelle a Roma, e rappresenta solo la prima data estiva dell’artista che dal 4 al 30 marzo si esibirà nei teatri d’Italia per il suo tour. La notizia arriva da Carl Brave stesso attraverso un post sul suo profilo instagram in cui prima parla delle vendite per i teatri che ...

Serie A – Verso Juve-Roma : Chiellini e Pastore protagonisti di uno spot alla ‘Rocky’ : Serie A: Chiellini e Pastore alla Rocky nello spot per Juve-Roma In vista del big match della 17esima giornata di Serie A Tim, Juventus-Roma, Dazn lancia uno spot per promuovere la partita, che verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming sabato 22 dicembre a partire dalle ore 20:30. Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, e Javier Pastore, fantasista della Roma, sono i due protagonisti che si sfidano sullo ...