La teoria della moneta moderna - parte seconda | i trucchi della circolazione monetaria

Dov’è Bran nel trailer de Il Trono di Spade 8 - spunta la teoria sul Re della Notte : Il nuovo teaser trailer de Il Trono di Spade 8 sta facendo discutere i fan, che elaborano le teorie più disparate. L'ultima riguarderebbe l'assenza di Bran nel video, uno degli ultimi Stark rimasti ancora in vita. Mentre Jon Snow, Sansa e Arya si trovano nella cripta di Grande Inverno, tra le statue dei loro defunti genitori notano anche delle sculture che li ritraggono. Un terribile presagio? Secondo alcune teorie circolate in rete, Bran ...

Fisica : addio al Premio Nobel Roy Jay Glauber - ha gettato le basi della teoria dell’ottica quantistica : E’ morto il 26 dicembre scorso, all’età di 93 anni, il fisico statunitense Roy Jay Glauber, Premio Nobel per la Fisica nel 2005 per avere gettato le basi della teoria dell’ottica quantistica: l’annuncio della scomparsa è stato dato da “The Optical Society” di cui era membro onorario. Nato a New York il 1 settembre 1925, Glauber si laureò in Fisica alla Harvard University nel 1946. Professore di scienze ottiche ...