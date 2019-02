Flavio Insinna | età | figli | fidanzata e altezza La vita privata

Vieni da me. Diego Fanzaga si vendica di Eredità e Flavio Insinna : la clamorosa confessione su Gerry Scotti : Da L'Eredità a Vieni da me, l'ormai ex campioncino Diego Fanzaga è ospite in studio di Caterina Balivo il giorno dopo l'eliminazione a sorpresa dal quiz del preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna. In carica dallo scorso 28 gennaio, con tre Ghigliottine vinte, il giovane Diego è diventato in

L'Eredità - dramma in studio : il campione Diego Fanzaga fatto fuori - il tracollo di Flavio Insinna : Clamoroso colpo di scena a L'Eredità: il campioncino Diego Fanzaga cede lo scettro e va a casa. Il personaggio più chiacchierato della stagione del quiz preserale di Raiuno viene sconfitto da un altro giovane, Carmine, e raccoglie il saluto quasi commosso di tanti telespettatori su Twitter. La punta

L’Eredità - ecco perché Diego vince sempre : la pesantissima verità sul campione di Flavio Insinna : Diego Fanzaga è per la terza volta campione a L’Eredità. Il concorrente, giovane docente di lettere in carriera, in sole tre serate, rispettivamente quelle del 28 gennaio, 31 gennaio e 3 febbraio, ha già incassato un montepremi di 162.5000 euro. Queste vittorie però hanno scatenato parecchie polemic

L'Eredità - finisce malissimo per Diego? "Vado a denunciare" - caos al quiz di Flavio Insinna : Ormai è ossessione pura, quella nutrita dal pubblico che segue L'Eredità su Twitter nei confronti di Diego Fanzaga, il giovane campioncino sospettato di essere aiutato, e parecchio, dagli autori del quiz-pre serale condotto da Flavio Insinna, ogni giorno, su Rai 1. Non fa eccezione la puntata di lun

L'Eredità - polemica furibonda contro il quiz di Flavio Insinna : ecco come ha vinto Diego : Mai come in questa travagliata stagione le polemiche e i sospetti su L'Eredità erano stati così tanti. Siamo al quiz di Flavio Insinna, campione di share su Rai 1 con il suo pre-serale. E a L'Eredità, ormai da molti giorni, si conferma campione il giovane Diego: così è stato anche domenica 3 febbrai

L'Eredità - Flavio Insinna e la bomba di Claudio Lippi : "Perché la Rai doveva fermare tutto" : "L'Eredità era da fermare". Il 4 febbraio Claudio Lippi torna in tv su Canale Italia con La tua voce, ma intervistato da TvBlog dice la sua sulla Rai e nello specifico sul quiz del preserale condotto, non senza polemiche, da Flavio Insinna. Leggi anche: "Vi piace L'Eredità di Insinna?". Sondaggio ag

L'Eredità - Alessandro agghiacciante : "Cagliari in Sicilia". Senza precedenti : ridicolizzato da Flavio Insinna : L'ultima gaffe a L'Eredità di Flavio Insinna entra di diritto tra le migliori (o peggiori, fate voi) di questa stagione del quiz pre-serale di Rai 1. Si candida con prepotenza al primo posto assoluto. Il protagonista, suo malgrado, è il giovane Alessandro, aspetto distinto e piuttosto colto, che tra

L’Eredità - altra gaffe nel preserale di Flavio Insinna : il concorrente “cade” su una città siciliana : Ci risiamo, i concorrenti de L’Eredità continuano a regalare gaffe e scivoloni nel preserale di Rai1. Questa volta il giovane Alessandro, eliminato in occasione del duello finale, è caduto su una semplicissima domanda di geografia: “città sicialiana?”, le lettere vengono lentamente svelate ma lui azzarda: “Cagliari” che però si trova in Sardegna, la città da indovinare era Catania pronunciata solo una volta suonato ...

