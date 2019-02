Esplorazione degli asteroidi | lo studio della loro composizione può dirci molto sul

meteoweb.eu

(Di sabato 9 febbraio 2019) L’è un tema di primo piano per le agenzie spaziali: i misteriosi oggetti celesti sono la popolazione più numerosa del Sistema Solare e lopuòsul nostro passato. Per questo motivo – riporta Global Science – due missioni Hayabusa2Jaxa e Osiris RexNasa hanno lasciato la terra rispettivamente alla volta di Ryugu e Bennu due fossili del Sistema Solare. Osiris Rex e Hayabusa2 sono due missioni strutturalmente diverse ma legate da un compito comune: riportare sulla Terra campioni di materiale proveniente dalla superficie di un asteroide. Questo primato è stato conquistato dal Giappone con la prima delle due sonde Hayabusa lanciata nel 2003 alla scoperta dell’asteroide Itokawa. Nel 2014, il Giappone ha tentato di nuovo l’impresa con Hayabusa 2 che ha puntato a Ryogu, un asteroide di tipo C di ...