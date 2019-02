5 curiosità sulla quindicesima stagione di Grey' s Anatomy

Peaky Blinders - 5 curiosità sulla serie e sul cast : Peaky Blinders, l'amata serie televisiva creata da Steven Knight, ambientata nei primi anni del ventesimo secolo, ha spopolato in tutto il mondo ed ora è molto attesa la messa in onda della quinta stagione, che probabilmente verrà trasmessa in estate da Netflix. Molte sono le curiosità legate alla serie britannica e al loro cast: Cillian Murphy non ha sempre voluto diventare un attore, infatti in passato suonava il basso in una band “alternative ...

Alessandra Amoroso - 5 curiosità sulla cantante ospite speciale a Sanremo : Alessandra Amoroso inizia la sua carriera nel 2009 ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver pubblicato 7 album di successo arriva sul palco dell'Ariston per festeggiare 10 anni di carriera.

Élite - cinque curiosità sulla nuova serie spagnola : Élite, la nuova serie televisiva spagnola, uscita in Italia il 5 ottobre 2018 e targata Netflix sta spopolando in tutto il mondo; nonostante la commedia sia a sfondo 'tenn drama' è amata da moltissimi fans. La serie infatti è colma di momenti imprevedibili ed evoluzioni sorprendenti, che intrattengono il pubblico a casa. Si è ora in attesa della seconda stagione che già è stata confermata da Netflix.

Sofia Goggia - cinque curiosità sulla campionessa olimpica : Sofia Goggia è entrata nella storia degli Sport Invernali lo scorso anno diventando campionessa olimpica di discesa libera alle Olimpiadi. Nel suo palmarès vanta anche un bronzo nello Slalom Gigante a Sankt Moritz 2017 ed una medaglia d'argento nel Supergigante ad Are 2019. I suoi 24 podi, al momento, sembrano solo l'inizio di una carriera sfavillante nel panorama italiano del mondo sciistico. Di seguito cinque curiosità sull'atleta ...

Bordertown 2 - cinque curiosità sulla nuova stagione : Bordertown 2, da poco arrivata sul catalogo della nota piattaforma streaming Netflix, il 2 febbraio scorso, ha già "incollato" il pubblico ai teleschermi. La seconda stagione è composta da dieci episodi ed è stata rinnovata da Yle Tv1 dopo il grande successo riscosso già nella prima stagione. Le riprese della seconda stagione sono state realizzate tra Lappeenranta, Helsinki e l’Estonia. La prima stagione ha vinto il premio Venla Award per la ...

Van Helsing - cinque curiosità sulla terza stagione : Van Helsing è stata rinnovata da Syfy per una nuova stagione, la terza, composta da 13 episodi; negli USA ha debuttato già il 15 ottobre scorso su Syfy, mentre in Italia è trepidamente attesa a partire da mercoledì 20 febbraio sulla nota piattaforma streaming, Netflix.

Riverdale - 5 curiosità sulla serie del momento di Netflix : Si è ora in attesa della terza stagione di Riverdale, la serie "teen drama" del momento su Netflix, che andrà in onda in Italia su Premium Stories dal 26 marzo. Nella terza stagione ritroviamo tra i protagonisti: il narratore Cole Sprouse che interpreta Jughead Jones, KJ Apa che veste i panni di Archie Andrews, Camilla Mendes che interpreta Veronica Lodge, Madeleine Petsch è Cheryl Marjorie Blossom, mentre Lili Reinhart è Betty Cooper. Molte ...

Wanda Nara - cinque curiosità sulla moglie-procuratrice di Mauro Icardi : Wanda Nara nasce a Buenos Aires nel 1986 ed approda sui rotocalchi italiani nel 2008 quando si sposa col calciatore Maxi Lopez. Il matrimonio regala alla coppia tre figli, i due però divorzieranno nel 2013. Separazione tra Wanda e Maxi che diventa famosa anche perchè la Nara si fidanza con un amico del marito, Icardi, con il quale i due passavano spesso le vacanze. Nel 2014 si sposano ed hanno due figli. Successivamente Wanda Nara diventa ...

Breaking Bad - ufficiale la realizzazione del film : 5 curiosità sulla serie di Gilligan : Breaking Bad è tra le serie televisive più apprezzate dai telespettatori e dalla critica degli ultimi tempi pur trattando la scottante tematica della produzione di droga, quale la metanfetamina. Cinque stagioni dal 2008 al 2013 ed una vasta gamma di premi vinti tra cui sedici Emmy Awards, due Golden Globe ed otto Satellite Award. E' da poco diventata ufficiale la notizia che i realizzatori stanno lavorando ad un film collegato che stando alle ...

Orange is the New Black - cinque curiosità sulla serie televisiva di Netflix : Orange is the New Black è una serie tv creata da Jenji Kohan e trasmessa da Netflix. La comedy drama, ambientata in un carcere femminile statunitense, narra le vicende di Piper Chapman, destinata a sposare il goffo fidanzato, del quale però non era innamorata. Ma l'incontro con Alex Vause, una trafficante internazionale di droga, gli sconvolge i piani portandola dietro le sbarre e facendole scoprire la sua identità omosessuale.

The Big Bang Theory - cinque curiosità sulla serie tv : Sheldon, Penny, Leonard, Howard e Raj ci hanno accompagnato per 11 stagioni con l'amata serie televisiva di 'The Big Bang Theory'. Nell'estate 2018 è arrivata la triste fine della serie comedy sui nerd con l'annuncio della produzione di non creare la tredicesima stagione, dunque ci si fermerà ai 24 episodi della dodicesima.

San Valentino - cinque curiosità sulla festa degli innamorati : Molti sono in attesa del 14 febbraio, San Valentino indiscussa festa degli innamorati che, però, non viene celebrata lo stesso giorno in tutto il mondo; in alcuni Paesi la festa è stata addirittura vietata, come nel Pakistan e in alcune zone della Russia, dove il credo ortodosso è più forte.

Stranger Things - 5 curiosità sulla terza stagione : Stranger Things è una delle serie televisive più amate del catalogo Netflix; serie di fantascienza creata da Matt e Ross Duffer è ambientata negli anni ottanta nella finta città di Hawkins, nell'Indiana. La storia narra gli eventi collegati all'oscura scomparsa di una bambino e dell'apparizione di una bambina scappata da un laboratorio segreto e fornita di poteri psichici. La prima stagione è andata in onda sulla nota piattaforma Netflix il 15 ...

Chi è Angela Nasti? Età - ex famosi e curiosità sulla nuova tronista di ‘Uomini e Donne’ [GALLERY] : Angela Nasti è la nuova tronista di ‘Uomini e Donne’: vi presentiamo la bella napoletana che cerca l’amore nel programma di Maria De Filippi Dopo l’arrivo di Andrea Zelletta sul trono di ‘Uomini e Donne’, anche Angela Nasti viene presentata nell’ultima registrazione del programma nelle vesti di nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. La giovane e bellissima Angela è famosa soprattutto ...