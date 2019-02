Jane Alexander ed Elia si sono detti addio | lei ufficializza su IG | per lui un post nero

ELIA FONGARO E Jane Alexander SI SONO LASCIATI/ Lisa Fusco : 'spero sia solo un momento di riflessione' : ELIA FONGARO e JANE ALEXANDER si SONO LASCIATI, la loro storia d'amore è terminata molto prima del previsto. Ad annunciarlo è l'attrice

Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati : “Diversità nel concetto di coppia” : Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: l’annuncio dell’attrice Jane ed Elia si sono lasciati. La loro storia, nata tra le mura della Casa del Gf Vip 2018, è giunta al termine. L’annuncio è arrivato poco fa dal profilo Instagram dell’attrice. La parte di pubblico che non credeva nella sincerità dei sentimenti del modello […] L'articolo Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: “Diversità nel ...

Jane Alexander ed Elia Fongaro sempre più innamorati - serata mondana e baci davanti i fotografi : Jane Alexander ed Elia sempre più innamorati, una serata mondana ricca di baci passionali Jane Alexander, 46 anni, ed Elia Fongaro, 27, si sono concessi una serata mondana a Roma in occasione del party organizzato dal ristorante fusion Moku per festeggiare il primo anniversario dall’apertura. I due si sono anche scambiati un bacio appassionato sulle labbra di fronte ai fotografi presenti. La storia d’amore tra Jane Alexander ed Elia ...

Jane Alexander confessione : “Non sono felice - cose che non possiamo controllare” : Jane Alexander, momento difficile per l’attrice: il messaggio ai suoi fan Cosa sta succedendo a Jane Alexander? Quest’oggi ha pubblicato su Instagram un post con cui ha spiegato di star attraversando un periodo non proprio felice. Precisiamo subito che Elia Fongaro non c’entra nulla (la loro relazione è sempre più solida). Stroncati sul nascere i […] L'articolo Jane Alexander confessione: “Non sono felice, cose che ...

