Presi i due killer di Manuel Bortuzzo

Presi i due giovani che hanno sparato a Manuel Bortuzzo. Hanno confessato : 'Abbiamo sbagliato persona' : Due giovani di 24 e 25 anni, entrambi di Acilia, si sono consegnati alla polizia dopo il ritrovamento della pistola utilizzata per l'agguato. 'Abbiamo sparato per errore' Hanno ammesso. Bortuzzo, che ...

Altre due donne hanno accusato di molestie sessuali l’ex Presidente del Costa Rica - Oscar Árias : Altre due donne hanno accusato di molestie sessuali Oscar Árias, ex presidente del Costa Rica e vincitore nel 1987 del Nobel per la pace, dopo che alcuni giorni fa una donna aveva detto che l’aveva molestata nel 2014. Le nuove accuse

Spintonano e feriscono anziano che li aveva sorPresi durante un furto : due arresti per rapina e lesioni : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Prato - bimbi di un asilo cinese picchiati e Presi a bacchettate : ai domiciliari due maestre. Indagata anche terza educatrice : Picchiavano i bambini con calci e pugni, prendendoli anche a bacchettate sulle mani e sulla testa, spesso senza motivo. Per questo due maestre di un doposcuola cinese di Macrolotto Uno, a Prato, sono finite agli arresti domiciliari. Una terza, invece, ha ricevuto un avviso di garanzia, ma per lei non è scattata alcuna misura cautelare. Le donne ai domiciliari sono di origine cinese e hanno 26 e 38 anni. Vittime, secondo le indagini della squadra ...

SorPresi a rubare travi in legno in un cantiere edile - ai domiciliari due giovani

SorPresi a rubare nel centro commerciale : in due ai domiciliari - 'caccia' al terzo complice

Landini : 'Abbiamo due vicePresidenti del Consiglio che non sanno nulla di povertà e di lavoro' : E' la risposta del nuovo leader della Cgil a chi gli chiede se consiglierebbe a Salvini di mettersi anche la tuta blu da operaio. 'Questa Cgil ha un'altra idea di società, noi vogliamo cambiare il ...

Il Venezuela ha due Presidenti (e il mondo si divide) : Sono giorni drammatici in Venezuela. Il Paese è in preda a crisi istituzionale, tumulti, caos economico, dopo l'autoproclamazione a presidente della repubblica del presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò. Il presidente in carica, Nicolàs Maduro, ha denunciato come un «golpe» il passo del capo dell'opposizione. Guaidò, acclamato dalla folla che nei giorni scorsi ha montato la protesta di piazza contro Maduro, è stato subito riconosciuto ...

Genova - Presi i “ladri buongustai”. Rubavano salami - rum e vino : arrestati due 60enni : Oltre duemila euro il bottino della coppia di ladri sessantenni. La merce destinata a ristoranti e bar

Per evitare un bagno di sangue il Venezuela dei due Presidenti ascolti Francesco : Scontro istituzionale ai massimi livelli in Venezuela. Da una parte l'opposizione che non riconosce Nicolas Maduro come presidente, che invece è stato riconosciuto dell'Assemblea Costituente, l'organo legislativo parallelo che ha svuotato di poteri la Camera.Dall'altra, il governo post-chavista di Nicolas Maduro, agli inizi del suo secondo mandato dopo elezioni contestate, che considera gli oppositori "delinquenti" quando no "terroristi". ...

Il Venezuela si sveglia con due Presidenti. Tra l’incognita dell’esercito e il rischio di un intervento degli Stati Uniti : Quella di giovedì sarà una giornata cruciale per il Venezuela: il Paese si sveglia con due presidenti, spaccato su due fronti, e non è facile immaginare quali saranno le evoluzioni. Anche se non è la prima volta l’opposizione anti-chavista cerca di rovesciare il governo guidato da Nicolas Maduro, questa volta ci sono alcuni fattori che possono segnare la differenza: l’appoggio internazionale e il ruolo dei militari. Dopo che ...

La tragedia del Venezuela : due Presidenti in carica e nessuna democrazia : Si chiama Juan Gerardo Guaidó Marquez. Ha 35 anni. E fino allo scorso 5 di gennaio, quando – più per l’assenza d’altri candidati che per meriti propri – fu nominato presidente di quel che restava della Asamblea Nacional, il suo nome era noto soltanto ai parenti più stretti e ad una molto ridotta cerchia d’amici intimi. Oggi è – per una fetta assai ampia del mondo e per un’ancor più ampia parte dei suoi concittadini – il ...

Guaidó : “Il Presidente sono io”. Gli Stati Uniti lo appoggiano. Venezuela con due leader : Due presidenti per il Venezuela con l’opposizione che spera sia la volta buona per porre fine a un governo ormai inviso alla stragrande maggioranza della popolazione. Il parlamento controllato dall’opposizione ha designato il deputato Juan Guaidó come presidente ad interim e questi è stato subito riconosciuto da Donald Trump, seguito a ruota dai go...