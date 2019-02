Cagliari | Thereau regista a luci rosse | un video hard fa impazzire i social

Milan-Cagliari - probabili formazioni : Calabria dal 1' - out Thereau : MILAN CAGLIARI probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Milan e Cagliari, match in programma domenica sera e valido per la 23^ giornata di Serie A. Pochi dubbi per Gattuso, il quale confermerà il solito 4-3-3. Sulla destra Calabria dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Conti per il ruolo di terzino […] L'articolo Milan-Cagliari, probabili formazioni: Calabria dal 1′, out Thereau proviene da ...

Serie A Cagliari - Théréau subito ko : elongazione al bicipite femorale : Cagliari - Brutte notizie dall'infermeria del Cagliari : il neoacquisto rossoblu Cyril Théréau , arrivato in prestito dalla Fiorentina , dopo l'infortunio patito contro l' Atalanta si è sottoposto ad ...

Serie A news - Cagliari : Birsa e Thereau fuori 3 settimane! : Cagliari-Atalanta lascia tanti strascichi: Birsa esce dopo 13′, l’ex viola nel finale ne dura una 20ina.Avrà i suoi bei grattacapi Maran in vista della trasferta di San Siro. Degli altri. Già, perché non bastava una situazione deficitaria di classifica, dove l’attuale 15esimo posto sembra più demerito degli altri che merito proprio..adesso ci si mette anche la malasorte.Dopo il lunghissimo stop per Castro, fermatosi a causa ...

Cagliari - il presidente Giulini “spiega” il mercato del club sardo : da Thereau a Sau - passando per l’acquisto di Oliva : Cagliari, il presidente Giulini ha fatto una disamina delle mosse di calciomercato messe a segno durante la sessione invernale appena conclusa Il presidente del Cagliari Giulini, ha parlato del calciomercato appena concluso. Diversi gli affari portati a termine del club sardo, che si è mosso in maniera numericamente importante durante la sessione invernale. Giulini, parlando a Videolina, ha spiegato le proprie mosse di mercato, partendo ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : dalla Fiorentina arriva Théréau in prestito : Cagliari - Tecnica ed esperienza per il Cagliari, che ingaggia - a titolo temporaneo fino a giugno 2019 - Cyril Théréau . L'attaccante francese, classe 1983, con un passato al Chievo e all' Udinese , ...

Calciomercato - i colpi dell'ultimo giorno : Romulo alla Lazio - Thereau al Cagliari : Si sono chiuse le porte del Calciomercato invernale in Serie A. Nell'ultimo giorno di trattative, il grande botto non è arrivato ma tante squadre sono riuscite a puntellare le rose nei ruoli più ...

Cagliari - ecco Thereau : 'Convinto dal progetto - ma in estate torno a Firenze' : Cyril Thereau è un nuovo attaccante del Cagliari . Queste le sue parole a Sky Sport : 'Sono contento, arrivo in una nuova piazza, era da un po' di tempo che la situazione era un po' complicata e domani inizio gli allenamenti e ho voglia di mettermi al lavoro.La scelta Cagliari? ...

Sorpresa Cagliari : c'è Thereau : Sorpresa per il mercato del Cagliari : viste le difficoltà per Falcinelli e Castillo , riferisce Sky Sport , i sardi hanno chiuso per Cyril Thereau della Fiorentina .

Thereau si impunta : non vuole lasciare la Fiorentina. Il Cagliari e l'Empoli... : Cyril Thereau continua a rifiutare le proposte che arrivano alla Fiorentina , declinando Cagliari , Chievo e Frosinone su tutte. Come racconta Il Corriere dello Sport , adesso ci spera l' Empoli , ma la trattativa appare comunque in salita a causa della volontà del calciatore, forte di un contratto fino al 2020 con la società viola e che, nonostante i ...