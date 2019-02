Samsung Galaxy S10 Lite e la serie Moto G7 mostrano alcuni dettagli in nuove immagini e

Due alternative possibili per sostituire la batteria del Samsung Galaxy S7 : costi ed effetti : Sono trascorsi quasi tre anni dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S7 e, considerando anche la popolarità dello smartphone in questione, in tanti si stanno ponendo delle domande su alcuni aspetti legati all'utilizzo del device su base giornaliera. L'argomento più caldo, come si può immaginare, investe la batteria, coi malumori del pubblico alimentati anche dall'impatto che l'aggiornamento di gennaio ha avuto sull'autonomia di un ...

Fronte e retro di Samsung Galaxy S10 Lite (S10e) : le foto rivelano tutto : Torniamo a parlare del Samsung Galaxy S10 Lite, o S10e come più di qualcuno lo ha definito, il più economico dei tre modelli che ci aspettano il 20 febbraio. Gli ultimi leak arrivano da Rolandt Quandt di Winfuture.de (come riportato dal portale 'PhoneArena.com'), che ha provveduto a mostrarci il Fronte ed il retro del dispositivo, contraddistinto da uno schermo piatto con cornici leggermente meno sottili rispetto a quelle dei suoi due fratelli, ...

Che novità col Samsung Galaxy Note 10 - fotocamera frontale nella SPen : Un brevetto visionario depositato dal produttore asiatico nel febbraio 2017 presso l'USPTO potrebbe tornare molto utile al caso del Samsung Galaxy Note 10, per dire addio al notch (ipotesi in realtà mai presa in considerazione dalla compagnia sudcoreana) ed al foro contenitivo della fotocamera frontale che si accinge a solcare il display di alcuni suoi modelli. Al netto di una tacca e di un piccolo foro, quale potrebbe mai essere la parte ...

Un’altra immagine su Samsung Galaxy Sport svela tre colorazioni e conferma la mancanza della ghiera : Samsung non rinuncerà, pare, all'eleganza del nero, e neppure alle colorazioni più giovanili ed estrose come il verde acqua e oro rosa L'articolo Un’altra immagine su Samsung Galaxy Sport svela tre colorazioni e conferma la mancanza della ghiera proviene da TuttoAndroid.

Redmi mette “in ombra” la serie Samsung Galaxy M : Xiaomi sostiene che un dispositivo mobile con display TFT sia troppo datato al giorno d'oggi, mostrando un display alquanto ombroso che sbeffeggia chiaramente lo schermo dello smartphone concorrente Samsung Galaxy M20. Xiaomi invita il mercato indiano ad aspettare Redmi Note 7 prima di acquistare Samsung Galaxy M20. L'articolo Redmi mette “in ombra” la serie Samsung Galaxy M proviene da TuttoAndroid.

I preordini dei Samsung Galaxy S10 inizieranno il 21 febbraio : I nuovi smartphone della famiglia Samsung Galaxy S10 potranno essere preordinati già a partire dal 21 febbraio, il giorno successivo alla presentazione. L'articolo I preordini dei Samsung Galaxy S10 inizieranno il 21 febbraio proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 5 febbraio : Samsung Galaxy S9 - OnePlus 6T - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Ecco alcuni modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 5 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto. L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 5 febbraio: Samsung Galaxy S9, OnePlus 6T, Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Fino al 24 febbraio 200 euro di sconto per Samsung Galaxy Note 9 e 150 euro per S9 : ecco come : Lo scorcio iniziale di questo 2019 è stato assai intenso per coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy Note 9. Tra prime tracce di Android Pie ed il nuovo aggiornamento di cui vi abbiamo parlato nei giorni nostri su questo magazine, infatti, spesso e volentieri abbiamo dedicato spazio al top di gamma lanciato durante la stagione autunnale. Tuttavia, oggi 5 febbraio tocca dedicare una parentesi allo smartphone anche dal punto di ...

I dummy di Samsung Galaxy S10 e S10+ ci mostrano alcuni loro dettagli : Una serie di foto dei dummy di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus ci mostrano alcuno dettagli dei nuovi smartphone, tra cui la fotocamera sporgente. L'articolo I dummy di Samsung Galaxy S10 e S10+ ci mostrano alcuni loro dettagli proviene da TuttoAndroid.

Screenshot su Samsung Galaxy M20 come si fa : come catturare Screenshot su Samsung Galaxy M20 sull’ultimo smartphone Samsung. Il tutorial semplice per fare Screenshot su Samsung Galaxy M20.

Samsung Galaxy M20 ed Essential Phone PH-1 si aggiornano con nuove patch e miglioramenti vari : Per il Samsung Galaxy M20 è già arrivato il momento del secondo aggiornamento software. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Samsung Galaxy M20 ed Essential Phone PH-1 si aggiornano con nuove patch e miglioramenti vari proviene da TuttoAndroid.

Fino a 3 giorni la batteria del Samsung Galaxy Watch - aggiornamento decisivo : Quest'estate il Samsung Galaxy Watch è stato presentato insieme al Note 9, facendo sicuramente scalpore per il suo gradevole design, e per le tante funzionalità offerte. Se avete deciso di acquistarne uno, sappiate che a breve, sempre che non l'abbiate già ricevuto, vi sarà notificato un aggiornamento piuttosto importante, contrassegnato dalla sigla 'R800XXU1BSA4/R800XA1BSA4', e dal peso di 60MB, e poco più. Trattasi di una build che non ...

Come fare Screenshot Samsung Galaxy M10 : Come catturare Screenshot su Samsung Galaxy M10 sull’ultimo smartphone Samsung. Il tutorial semplice per fare Screenshot su Samsung Galaxy M10.

Le fotocamere frontali di Samsung Galaxy S10 e S10 + potrebbero avere stabilizzazione ottica e registrazione video 4K : Secondo alcune indiscrezioni che circolano su Weibo, la fotocamera frontale di Samsung Galaxy S10 e S10+ sarebbe dotata di funzioni evolute. L'articolo Le fotocamere frontali di Samsung Galaxy S10 e S10 + potrebbero avere stabilizzazione ottica e registrazione video 4K proviene da TuttoAndroid.