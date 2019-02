M5s ancora diviso su autorizzazione a processare Salvini Ministro presenta memoria in

Il M5s non ha ancora deciso se votare o no per mandare Salvini a processo : Sul caso Diciotti , approdato nella Giunta del Senato per la richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini , nel Movimento 5 Stelle ancora nulla è deciso. Decisione 'in alto mare', ...

Caso Diciotti - convocata Giunta per le immunità : Salvini presenterà memoria. M5s : “Ancora nessuna decisione” : Giovedì 7 febbraio alle 8.30. È questa la data di convocazione della Giunta per le immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (FI), che dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere per “sequestro di persona aggravato” contro il vicepremier Matteo Salvini sul Caso della nave Diciotti. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa che ha consultato fonti della Lega, il titolare del Viminale ha deciso di presentare ...

Sondaggi Demos : boom della Lega - M5s ancora in difficoltà - in crescita anche FI e FdI : Stando all’ultimo Sondaggio elettorale realizzato da "Demos & Pi" per il quotidiano La Repubblica, emergerebbero le seguenti novità. Eccetto Liberi e Uguali e il Movimento 5 Stelle, pare che la stragrande maggioranza degli altri movimenti politici costituenti il Parlamento italiano sia in forte ripresa. Infatti, secondo il noto istituto di Sondaggi politici, rispetto al mese di dicembre, avrebbero accresciuto i propri suffragi politici la ...

Ciclone Dibba dà la linea al M5s - ma l'effetto rimonta ancora non c'è : Dalle nazionalizzazioni alla politica estera, l'ex deputato scatenato contro Salvini. I sondaggi non lo premiano

Diciotti - Di Maio : “M5s mai a favore di immunità - ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ancora deciso” : “Nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. questo caso è diverso”. Lo ha detto, a proposito del procedimento al Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ortona, in un incontro elettorale in vista delle Regionali abruzzesi. L'articolo Diciotti, Di Maio: “M5s mai a favore di immunità, ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ...

Minaccia M5s sul processo a Matteo : “Non è ancora detta l’ultima parola” : La nota di Giuseppe Conte certifica quel che si era già intuito: lo scontro è arrivato a livelli preoccupanti. E mescola i due fronti più caldi: la Tav e l’autorizzazione a procedere contro Salvini per sequestro di persona relativo alla nave Diciotti. Il premier suona il gong per fermare i due pugili che a distanza se le danno di santa ragione. Fin...

Diciotti - Gasparri : “Memoria governo? Interlocutore resta Salvini”. Senatori M5s : “Non abbiamo ancora deciso” : “La memoria del governo in arrivo? Il nostro Interlocutore è e resta Matteo Salvini“. A rivendicarlo è il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità, Maurizio Gasparri, al termine della prima seduta dell’organismo che dovrà per primo decidere, in attesa dell’arrivo in Aula, sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno sul caso Diciotti. “Se il governo avrà ...

[Il retroscena] M5s e Lega tolgono i limiti di cilindrata per le auto blu. Che sono ancora tantissime : A vederlo così, scritto su carta intestata della Camera dei deputati, controfirmato dai relatori dei due partiti più anticasta di sempre, Movimento 5 stelle e Lega, l'emendamento sulle auto blu ...

Venezuela - Lega e M5s si dividono ancora - Salvini : 'Sì ultimatum a Maduro' ma Di Battista : 'Stronzata' : Nuovo scontro nel governo. Questa volta ad alimentare i contrasti è la crisi in Venezuela . Secondo il vicepremier Matteo Salvini , infatti, Francia, Germania e Spagna "hanno fatto bene a dare l'...

