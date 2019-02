Giudizio immediato per Pm Arnesano

Milano - case Aler occupate : disposto il Giudizio immediato per nove antagonisti : Devono andare a processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, i nove antagonisti arrestati, lo scorso 13 dicembre, per associazione per delinquere finalizzata all’occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale per una presunta gestione illecita di case popolari, a Milano. Lo ha deciso il gip Manuela Cannavale, accogliendo la richiesta del pm Piero Basilone, che ha coordinato ...

Uccise la moglie con 41 coltellate : Procura chiede il Giudizio immediato per l'uxoricida Michele Spagnuolo : Michele Spagnuolo, 77enne di Trepuzzi, risponde dell'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e del vincolo familiare.

Stadio Roma - Giudizio immediato per l’ex presidente Acea Alfredo Lanzalone : Il gip di Roma ha accolto a richiesta della Procura di giudizio immediato per Alfredo Lanzalone, coinvolto nell’inchiesta sul nuovo Stadio, fissando il processo al prossimo 5 marzo. Nei suoi confronti la Procura contesta il reato di corruzione. Lanzalone, difeso dall’avvocato Giorgio Martellino, si trova dal giugno scorso agli arresti domiciliari. Nell’indagine sono coinvolte altre 19 persone, tra cui il costruttore Luca Parnasi, per i quali il ...

Stadio Roma - Giudizio immediato per Lanzalone : Inizierà il 5 marzo il processo all'ex presidente di Acea Luca Alfredo Lanzalone nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. L'udienza è stata fissata dal gip che ha accettato la richiesta ...

Chiesto Giudizio immediato per ex presidente Acea Lanzalone : Roma – La Procura di Roma ha Chiesto al giudice per le indagini preliminari il giudizio immediato per l’ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma che lo vede indagato per corruzione. Stessa richiesta e’ stata inoltrata per il suo collega, Luciano Costantini, e per il commissario straordinario dell’Ipa (istituto di previdenza dei dipendenti capitolini), Fabio ...