Da Tim a Banca Carige fino al dossier Bce tutte le partite aperte che attendono il prof

BNP Paribas : utili netti 2018 a 7 - 53 miliardi di euro - colosso bancario batte le sTime : BNP Paribas ha reso noto che gli utili netti dell'intero anno 2018 si sono attestati a 7,53 miliardi di euro, meglio dei 7,43 miliardi attesi dal consensus.

Snam : sottoscritto finanziamento da 135 milioni di euro con la Banca Europea per gli invesTimenti : Nel dettaglio il finanziamento sarà a tasso fisso pari a 1,372%, con scadenza nel dicembre 2038, e rientra nella politica di ottimizzazione della struttura finanziaria di Snam, in quanto ...

Oroscopo setTimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio con classifica : Ariete 'sbanca' in amore : L'Oroscopo della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio mette sotto analisi i prossimi sette giorni in calendario, svelando le stelline, i voti e le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere se il vostro segno rientri nei primi posti della classifica della settimana? Bene, intanto ricordiamo ai più che a corredo della scaletta con i voti e le pagelle sono disponibili altresì le nuove predizioni astrali, quest'oggi ...

Giappone - banca centrale taglia sTime inflazione e conferma sTimoli : La banca centrale Giapponese ha rivisto al ribasso le stime di crescita dei prezzi al consumo segnalando i crescenti rischi dell'economia, legati all'indebolimento della domanda globale

Giappone - banca centrale taglia sTime inflazione e conferma sTimoli : La Bank of Japan ha confermato la propria politica ultra espansiva, tassi fermi a -0,1%, mantenendo il programma di stimolo avviato nel 2013 e stima che l'economia nipponica continuerà ad espandersi ...

Banca del Giappone taglia sTima inflazione - conferma sTimolo tra rischi crescenti : Banca del Giappone ha tagliato le stime d'inflazione, segnalando la presenza di crescenti rischi dell'economia, legati all'indebolimento della domanda globale, che stanno ulteriormente ostacolando i tentativi dell'istituto di assicurare una crescita durativa.

Banca Mediolanum Opinioni 2019 : recensioni su conto deposito - mutuo - fondi pensione e invesTimenti : La Banca Mediolanum è una delle realtà italiane più attive, specialmente nelle regioni del nord. Pur operando sul territorio solamente dal 1997, ad oggi è uno dei gruppi Bancari più in salute rispetto ad altre realtà più longeve. Il suo introito ( stimato nell’estate del 2018), si attesa ad una cifra superiore ai 400 milioni di euro, ed è controllata da Fininvest. Nonostante questa presentazione positiva di Banca Mediolamun è bene fornire una ...

Dopo la Banca d'italia anche il Fmi taglia le sTime - ora l'Italia è un peso per l'economia mondiale : 'Italia minaccia e rischio per l'economia globale? Piuttosto è l'Fmi che è una minaccia per l'economia mondiale, una storia di ricette economiche coronata da previsioni errate, pochi successi e molti ...

Dopo la Banca d’italia anche il Fmi taglia le sTime - ora l’Italia è un peso per l’economia mondiale : Dopo la Banca d’italia è il Fondo monetario internazionale a tagliare le stime sulla crescita italiana. E lo fa in perfetta sintonia con via Nazionale. anche per i tecnici dell’istituto di Washington quest’anno il Pil salirà soltanto dello 0,6%, 0,4 punti in meno rispetto alle previsioni pubblicate a ottobre scorso. Una stima distante dall’1% progr...

Banca Intermobiliare di InvesTimenti e Gestioni - Attestor Capital incrementa la propria quota : Al 10 gennaio 2019, Attestor Capital ha aumentato la propria partecipazione in Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni , passando all'89,269%, dal precedente 68,807%, che possedeva al 17 ...

Timori su economia Cina - banca centrale inietta liquidità record in sistema bancario : I mercati globali guardano alla Cina, scontando i Timori sul rallentamento della sua economia. Ieri la People's Bank of China, banca centrale del paese, ha iniettato una cifra record di 560 miliardi di yuan, $83 miliardi, nel sistema finanziario del paese.

CASO CARIGE/ Le ragioni per essere otTimisti sul futuro della banca : Gli sviluppi del CASO CARIGE possono essere positivi e ricordare l'importanza di un'effettiva unione bancaria a livello europeo

Oroscopo setTimanale dal 14 al 20/01 con pagelle : Toro sbanca - 'voto 10' : L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare consigli utili in merito ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri per il vostro segno? Certo che sì, dunque, attenzione puntata tutta verso i prossimi sette giorni, come sempre messi sul piatto della positività/negatività dall'Astrologia applicata alla terza settimana dell'attuale mese. Iniziamo subito a dare qualche ...

Romania : Banca mondiale vede al ribasso sTime su andamento economico nel 2019 e 2020 : Bucarest, 09 gen 10:48 - , Agenzia Nova, - L'economia della Romania registrerà una crescita del 3,5 per cento nel 2019 e del 3,1 per cento nel 2020, in calo di un punto percentuale... , Rob,