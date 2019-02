Big Snow 2019 in arrivo | dove e quando nevica in Italia Le città

Mondiali Snowboard - slittano le qualificazioni del Big air maschile a causa maltempo : maltempo a Park City, slittano alle 20 le qualificazioni del big air maschile ai Mondiali con quattro italiani nella start list maltempo a Park City: al Canyons Village le difficili condizioni meteo hanno indotto gli organizzatori a far slittare alle ore 20 le qualificazioni del big air maschile ai Mondiali di Snowboard. Alle 17.45 ora italiane (le 9.45 locali) sarebbe dovuta scattare la heat 1 con due italiani in pista, Nicola Liviero ...

Snowboard - Mondiali 2019 : domani si assegnano i titoli nel Big Air - l’Italia punta su Alberto Maffei : domani andranno in scena le gare del Big Air ai Mondiali di Snowboard a Canyons (USA). l’Italia sarà presente con quattro atleti al maschile e l’obiettivo sarà quello di avere un nostro portacolori in finale. La punta azzurra sarà Alberto Maffei, che dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, vorrà essere protagonista in questa rassegna iridata. Il 23enne trentino in questa stagione ha ottenuto un decimo posto a Modena e proverà a ...

Mondiali snowboard - applausi per Silvia Bertaga : l’azzurra chiude quinta nella finale di Big air : È una Bertagna da applausi, a Park City è quinta nella prima storica finale mondiale di big air. Oro alla 17enne francese Tess Ledeux La medaglia non arriva, ma la gioia di aver partecipato alla prima storica finale di big air ai Mondiali di freestyle resterà per sempre tra i ricordi di Silvia Bertagna. L’altoatesina, unica over 30 in gara, ha superato con l’ottavo punteggio le qualificazioni, entrando così nel G8 che nella ...

Mondiali di snowboard - super Silvia Bertagna a Park City : l’azzurra in finale nel Big air : Fantastica Bertagna: supera le qualificazioni a Park City, nella notte italiana parteciperà alla prima storica finale mondiale di big air Silvia Bertagna ce l’ha fatta: nella notte italiana tra sabato 2 e domenica 3 febbraio (alle ore 3) parteciperà alla finale del big air ai Mondiali di freestyle. L’azzurra, che l’anno scorso vinse la Coppa del mondo di specialità, ha chiuso ottava nelle qualificazioni, centrando così la ...

Big SNOW/ La grande nevicata? Esiste solo nella nostra testa : E' arrivata la "big SNOW", la grande nevicata, dicono i media e, a ruota, tutti quanti. Ma è davvero così? No, è solo una trasformazione lessicale

E' il giorno del 'Big snow' - le regioni del Nord Ovest sotto la neve : Roma, 1 feb., askanews, - E' il giorno di 'big snow', la prima vera grande nevicata invernale che sta interessando dalla notte le regioni del Nord-Ovest. IMBIANCATA MILANO - La neve caduta nella notte ...

Big Snow 2019 in arrivo : dove e quando nevica in Italia. Le città : Big Snow 2019 in arrivo: dove e quando nevica in Italia. Le città Tradizionalmente i giorni della merla sono i più freddi dell’anno. Siamo dunque nella fase che si preannuncia come la più gelida dell’interno anno solare. E stando a quanto annunciano siti specializzati e protezione civile la tradizione nel 2019 sarà rispettata in pieno. Neve in quantità in arrivo in molte regioni italiane. Big Snow 2019 in ...

Arriva Big Snow e con lui esplosione di neve in pianura. Ecco cosa ci aspetta #bigsnow : Se pensavate che l’Inverno fosse già Arrivato vi sbagliavate. Infatti stiamo per entrare nella parte più fredda di questo inverno e che allo stesso tempo farà felici tutti gli amanti della neve con l’arrivo di Big Snow. In questo momento anche a Roma, in alcune zone, sta scendendo qualche fiocco di neve. Già da oggi erano previste le prime nevicate sulla pianura del Nord Italia fino a bassa quota al Centro. Da domani, giovedì, ...

Maltempo - in arrivo 'Big Snow' così il Nord si prepara alla neve : ROMA - Con l'inizio dei tre giorni della merla, tradizionalmente i più freddi dell'anno, in Italia torna la neve sul Centro-Nord. I primi fiocchi inizieranno a cadere in Liguria, Piemonte, Lombardia, ...

Big Snow in arrivo. Italia - nevicate record e temperature in picchiata. Il meteo ‘gelido’ : L’inverno si prepara a mostrarci il suo volto più crudo: arriva Big Snow. Stiamo infatti per entrare in una fase delicata dal punto di vista meteo, ma che da un lato farà sicuramente felici gli amanti della neve e soprattutto l’ambiente del turismo invernale. Ci attendono alcuni giorni in cui, una delle maggiori protagoniste dello scenario meteo, sarà proprio la neve. Il team de iLmeteo.it avvisa che già oggi avremo un primo assaggio ...