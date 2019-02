Nirvana | il manager della band ha scritto un libro per i 25 dalla morte di Kurt Cobain

Blastingnews

(Di martedì 5 febbraio 2019) Danny Goldberg è stato uno deideidal 1990 al 1994 e, in occasione dei 25 annidel cantante, ha deciso di pubblicare ilServing the Servant: Remembering, che uscirà nelle librerie il prossimo 2 aprile, 3 giorni prima dell'anniversarioscomparsa del cantante.IlIlraccoglie i ricordi delattinenti alla vita del cantante dei, compresi episodi ed eventi che non sono stato mai resi pubblici: ci saranno anche interviste fatte alla famiglia di, inclusa la moglie Courtney Love, amici, e gli ex compagni di, incluso il bassistaKrist Novoselic. Ilvuole abbracciare vari momentivita personale di: dal matrimonio con la cantante Love fino alla nascitaloro figlia, Frances Bean, e non mancheranno le storie relative ai problemi di dipendenza di ...