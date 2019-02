Moto | Marquez ai test di Sepang

MotoGp – Infermeria al completo in casa Honda : dopo Marquez e Lorenzo si infortuna anche Puig - niente test per il team manager : Cosa succede in casa Honda? Non solo Marquez e Lorenzo: anche Puig costretto a fare i conti con un infortunio. Il team manager Honda salta i test di Sepang Mancano poche ore ormai ai test di Sepang di MotoGp 2019: i piloti della categoria regina scenderanno in pista domani in Malesia per testare le moto con le quali esordiranno in Qatar per la prima gara stagionale, il 10 marzo. La Honda arriva a Sepang in condizioni non troppo ottimali: ...

MotoGp - Marquez è pronto per tornare in pista : “la fisioterapia è tosta - adesso bisogna essere prudenti” : Il pilota spagnolo tornerà in pista in occasione dei test di Sepang, mettendosi alle spalle un duro periodo di fisioterapia “Finché non salirò sulla mia moto non saprò in che forma mi trovo, sono consapevole che sarà importante la qualità oltre la quantità in termini di giri, questo per evitare tendiniti o qualcosa di simile. Sono anche consapevole che si tratta solo di test, lasceremo tutti la Malesia con zero punti. adesso devo ...

Marquez : "Non tenderò la mano a Valentino Rossi"/ MotoGp - su Jorge Lorenzo : "È il primo avversario da battere" : MotoGp, Marquez su Valentino Rossi e le vecchie ruggini: "Non gli tenderò la mano". E su Jorge Lorenzo: "È il primo avversario da battere"

MotoGP - Test Sepang 2019 : Dream Team ancora a mezzo servizio per la Honda. Jorge Lorenzo assente - Marc Marquez reduce da un’operazione : Dopo più di due mesi di letargo si torna in pista per i primi Test ufficiali del 2019 per la MotoGP, in programma dal 6 all’8 febbraio sul tracciato di Sepang, in Malesia. Il Team che si presenta ai nastri di partenza con i favori del pronostico in vista del Mondiale è sicuramente la Honda, con una line-up di piloti stellare formata dai pluricampioni iridati Marc Marquez e Jorge Lorenzo in sella ad una moto parsa subito molto competitiva ...

MotoGP - Marquez : 'Stringere la mano a Rossi? No - gliel'ho già data' : Infine il sette volte campione del mondo ha parlato anche di Vinales e del suo recente cambio di numero e se pensa che il pilota Yamaha sia ossessionato da lui: 'Non lo so. Ma io non la penso così. ...

MotoGp - Marquez ‘cancella’ Valentino Rossi : lo spagnolo chiude definitivamente i rapporti con il Dottore : Il pilota spagnolo ha concesso una lunga intervista, nel corso della quale ha parlato di Jorge Lorenzo e di Valentino Rossi La nuova stagione sta per cominciare, Marc Marquez ci si avvicina con i postumi dell’intervento alla spalla operata nella pausa invernale. AFP/LaPresse Un intervento doloroso ma necessario, considerando i problemi avuti sul finire del 2018. Adesso però le cose sembrano migliorare, come sottolineato dallo stesso ...

MotoGP 2019 - Marc Marquez a Valentino Rossi : 'Non gli tenderò più la mano' : Nel giorno della presentazione della Yamaha 2019 , Marc Marquez ha un messaggio per Rossi . Il campione del mondo della Honda, intervistato da Marca spiega: "Tendere la mano a Valentino? L'ho già fatto in passato, non lo farò più ". "Non ho alcun tipo di rancore nei sui confronti e lo ammiro molto per ...

MotoGp - Marc Marquez è il nuovo volto di DAZN in Spagna : “spero di poter aiutare a far crescere la piattaforma” : Una scelta strategica quella di DAZN che in Spagna si è aggiudicata i diritti esclusivi a trasmettere fino al 2021 le gare di MotoGp, Moto2, Moto3 e MotoE, a partire dalle prove libere Sarà Marc Marquez il nuovo volto di DAZN in Spagna. La piattaforma di streaming, prossima al debutto, ha scelto infatti il pilota catalano e cinque volte campione del mondo di MotoGp come brand ambassador fino al 2021. AFP/LaPresse Una scelta strategica ...

MotoGP - La mamma di Rossi : 'Valentino si è lasciato alle spalle quanto successo con Marquez' : La mamma del nove volte Campione del Mondo ha parlato dell'inseguito decimo titolo di 'Vale' e del rapporto di suo figlio con Marc Marquez . Ecco le sue parole così come riportate da Fox Sports. 'Mi ...

MotoGp - Ezpeleta ha le idee chiare : 'Marquez e Lorenzo Dream Team? Presto per dirlo' : Hanno sempre gli ultimi campioni del mondo così da poter avere difficilmente un parco piloti migliore. Il titolo di Dream Team arriva a stagione conclusa. La Nazionale americana di Basket che ha ...

MotoGp – Ezpeleta ha le idee chiare : “Marquez e Lorenzo Dream Team? Presto per dirlo” : Ezpeleta, il Dream Team formato da Marquez e Lorenzo in Honda e la lotta per il titolo: il CEO Dorna placa l’entusiasmo dei tifosi I tifosi e gli appassionati fremono: manca poco più di un mese prima dell’esordio stagionale di MotoGp. Il 10 marzo i campioni delle due ruote si ritroveranno in pista, in Qatar, per la prima gara del nuovo Motomondiale, che regalerà sicuramente speciali sorprese e grandi colpi di scena. Occhi ...

MotoGp – Crutchlow - gli elogi a Lorenzo e quel particolare… desiderio : “pagherei per vedere Marquez vs Stoner” : Cal Crutchlow, l’arrivo di Lorenzo in Honda e il particolare desiderio legato ad una sfida tra Marquez e Stoner Manca sempre meno alla prima sessione di test invernali di MotoGp del 2019: i collaudatori si trovano già in pista in Malesia, in attesa di vedere i piloti ufficiali dei team sfrecciare sul circuito di Sepang. Non è chiaro se Cal Crutchlow riuscirà ad essere in sella alla sua Honda dopo il brutto infortunio dello scorso ...

MotoGp Honda - Marquez : «Primo allenamento ok in vista dei test» : CERVERA - Marc Marquez torna in pista sul circuito di Alcarràs, vicino alla sua casa di Cervera: è qui che il pilota ha svolto il suo primo allenamento post operazione, per verificare i progressi in ...

MotoGp - Marquez torna in pista ad allenarsi : ROMA - Marc Marquez è tornato in sella dopo l'intervento alla spalla sinistra cui si è sottoposto a dicembre. Lo ha annunciato il suo team, la Honda. Il catalano campione del mondo dovrebbe prendere ...