Marte | Missione InSight | il sismometro è pronto a registrare i “Marsquakes”

InSight - ecco cosa farà la sonda nella sua missione su Marte : InSight è atterrata in modo perfetto su Marte , e adesso, per la sonda inizia il lavoro sulla superficie del Pianeta rosso. Dopo la prima fotografia inviata dalla sonda , adesso InSight dovrà ...

InSight - dopo i “7 minuti di terrore” inizia la missione vera e propria : studierà le profondità di Marte grazie a una “talpa” : Alle 20:52:59 ora italiana di ieri lunedì 26 novembre, dalla regione equatoriale di Marte nota come Elysium Planitia, arriva il segnale: la sequenza di atterraggio – ”i 7 minuti di terrore” – si è conclusa correttamente. Non è finita, anzi la missione di InSight , dal punto di vista scientifico, è appena inizia ta. In riferimento al futuro e agli scopi della missione , Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto Nazionale di ...

Marte – missione inSight : in diretta su Focus l’atterraggio della sonda sul Pianeta Rosso : inSight Marte Evento speciale in arrivo su Focus. Il canale 35 del digitale terreste seguirà in diretta l’atterraggio su Marte della sonda inSight, programmato per le 20.53 italiane di oggi. L’approfondimento verrà trasmesso dal centro di controllo Altec di Torino e verrà condotto dal giornalista scientifico Luigi Bignami. Partita da Vandenberg (California) lo scorso 5 maggio, la inSight è stata sviluppata dalla Nasa e contiene al suo ...