Gazebo | il vero duello delle primarie Pd

ilfoglio

: RT @avvocatorinaldi: Quindi per ora gli squadristi hanno assaltato #gazebo della #lega a #Torino e #Genova. È vero c'è un pericolo per la d… - mariorisaliti1 : RT @avvocatorinaldi: Quindi per ora gli squadristi hanno assaltato #gazebo della #lega a #Torino e #Genova. È vero c'è un pericolo per la d… - dragonquest95 : RT @GiulioMoscatel1: dunque assalire e abbattere un gazebo della Lega è cosa che si deve far passare sotto silenzio.. vero a… - Ilconservator : RT @GiulioMoscatel1: dunque assalire e abbattere un gazebo della Lega è cosa che si deve far passare sotto silenzio.. vero a… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Un milione di problemi. Il Pd si avvia, instancamente, verso ledel tre marzo. Non c’è entusiasmo e c’è il timore che le consultazioni deisaranno un flop. Per questa ragione al Nazareno stanno meditando di affidarsi a un’agenzia specializzata per fare una buona campagna di comu