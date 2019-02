Ultime Notizie Roma del 04-02-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella studio reddito di cittadinanza presentata la carne numero 1 dalla vicepremier Di Maio assieme alla portare dove verranno presentate le domande dal 6 marzo e la prima di circa 3 milioni di carte lo Stato torna amico dei cittadini dopo le batoste Pro austerity ha detto il vicepremier è una misura di equità sociale ha sottolineato il premier ...

Douglas Costa - incidente stradale : come sta?/ Ultime Notizie Juventus - tamponamento sulla Torino-Milano : incidente stradale Douglas Costa, scontro sulla Torino-Milano per il calciatore della Juventus: la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Novara Est

Venezuela Ultime Notizie : si allarga il fronte pro-Guaidò - Trump non esclude opzione militare : Continua lo scontro diplomatico internazionale intorno alla crisi in Venezuela. Infatti, da oggi è aumentato il numero dei paesi europei che riconoscono come presidente del paese Juan Guaidò. Scaduto l’ultimatum di otto giorni emesso nei confronti di Maduro affinché indicesse nuove elezioni presidenziali, Francia, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Spagna, Portogallo, Danimarca ed Austria hanno riconosciuto l’auto-proclamato ...

Scuola - precari terza fascia con 36 mesi Ultime Notizie : ‘Abilitazione non è discriminante’ : Una delle questioni più importanti da risolvere in ambito scolastico è, senza dubbio, quella dei docenti inseriti in terza fascia con più di 36 mesi di servizio. In modo particolare si lamenta la mancata attuazione del punto 22 del contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle riguardante la fase transitoria per i precari storici. A questo proposito, come riporta il sito Web notonews.it, sabato scorso si è tenuto a Noto un incontro la deputata ...

Ultime Notizie Roma del 04-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta pescare i carabinieri hanno individuato e fermato per omicidio stradale Su ordine della procura di Napoli nord e il conducente della vettura ha ritenuto responsabile dell’ investimento mortale ai danni di due ventenni africani che erano in bici è venuto ieri sulla statale 7 bis nel comune di Teverola Caserta si tratta del 42 anni ha Antonio Corvino di Caserta ...

CASERTA - MIGRANTI IN BICI TRAVOLTI E UCCISI : FERMATO PIRATA/ Ultime Notizie - accusa di omicidio stradale : Due giovani MIGRANTI in BICIcletta TRAVOLTI e UCCISI da auto PIRATA nel CASERTAno: FERMATO il conducente, accusato di omicidio stradale.