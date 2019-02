Travolti e uccisi da un' auto | preso il pirata | aveva portato la macchina in carrozzeria

Travolti e uccisi in bici - preso pirata : 9.52 I carabinieri hanno individuato e fermato, per omicidio stradale, su ordine della Procura di Napoli Nord,il conducente della vettura ritenuto responsabile dell'investimento mortale ai danni di due ventenni africani che erano in bici, avvenuto ieri sulla statale 7bis nel comune di Teverola (Caserta). Si tratta di un 42enne di Caserta, identificato dai carabineirei con il supporto della Polizia di Stato e di alcune immagini estrapolate da ...

Migranti Travolti e uccisi in bicicletta - arrestato a Caserta il pirata della strada : La caccia al pirata della strada era andata avanti tutto il giorno. E nella nottata i carabinieri della Stazione di Teverola hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per omicidio stradale, emesso dal pm Paolo Martinelli della procura di Napoli Nord, a carico di un 42enne di Caserta, Antonio Corvino. L'indagine, svolta anche in collaborazione con la polizia, ha raccolto concreti indizi di colpevolezza a suo carico per il ...

Due morti Travolti e uccisi da valanga in valle Aurina e val Gardena : Il ragazzo morto aveva 22 anni. Cinque persone sono state recuperate vive. E in Val Gardena un uomo è morto travolto, durante un'arrampicata su ghiaccio