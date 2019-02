Super Bowl 2019 – Travis Scott ‘alieno’ | Adam Levine si spoglia | tutto lo spettacolo

Super Bowl Nfl - Patriots e Brady nella storia nella finale più brutta : La cronaca di una partita che allunga la dinastia che ha i volti del duo Brady-Belichick, 'vecchi', il qb va per i 42 anni..., ma sempre affamati di nuovi successi. Da 19 anni a oggi... Tom Brady, ...

Rimandato Shameless 9×10 causa Super Bowl : il gran finale slitta al 10 marzo? : Brutta sorpresa oggi per i fan di Shameless 9 e corsa all'episodio rimandata visto che ieri, quasi a sorpresa, Showtime ha deciso di rimandare la messa in onda dell'episodio proprio per via del Super Bowl. Non è che le due programmazioni si sono accavallate completamente, ma alla fine la rete ha optato per la mancata messa in onda di Shamaless 9x10 rimandando tutto a domenica 10 febbraio, salvo ulteriori cambiamenti, l'episodio numero 10 dal ...

Super Bowl 2019 - l'halftime show : i Maroon 5 infiammano Atlanta. LE FOTO : La band di Adam Levine assoluta protagonista al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta nell'halftime show del 53° Super Bowl, vinto dai Patriots sui Rams 13-3. Ma tantissime le star presenti all'evento più ...

Super Bowl 2019 – Half Time Show - Spongebob eclissa i Maroon 5 e Travis Scott : i social invocano ‘Sweet Vinctory’! [VIDEO] : Grande spettacolo nell’Half Time Show del Super Bowl 2019: ma fra Maroon 5 e Travis Scott, i fan dei social chiedono a gran voce l’esibizione di.. Spongebob Come sempre, il Super Bowl si rivela un mix di emozioni sportive e grande spettacolo mediatico, particolarmente nella parte dell’Half Time Show. L’intervallo del match NFL più atteso dell’anno prevede una serie di esibizioni dal grande impatto, capaci di ...

Super Bowl 2019 – Tom Brady allontana il ritiro : “6° anello? Non cambia nulla - dirò addio quando farò schifo” : Tom Brady porta i New England Patriots in trionfo, aggiudicandosi il 6° anello della sua carriera: il quarterback migliore di tutti i tempi, a 41 anni, non intende ritirarsi Tom Brady ha messo ancora una volta la sua firma sul Super Bowl. Il miglior quarterback di tutti i tempi ha guidato i New England Patriots verso il 6° successo della loro storia (comune), arrivato nella finalissima di questa notte vinta 13-3 contro i Los Angeles Rams. ...

Super Bowl 2019 – Lancio di Brady - ricezione di Gronkowski - touchdown Michel : la giocata della vittoria dei Patriots [VIDEO] : Una magia di Tom Brady decide il Super Bowl 2019: Lancio verso Gronkowski nel quarto finale di gara, il tigh end riceve a 2 yard dalla end zone. Michel finalizza il touchdown nell’azione successiva e regala la vittoria ai Patriots Doveva essere il Super Bowl dell’equilibrio, senza una vera e propria favorita, e così è stato. Avrebbe potuto essere il Super Bowl di uno dei due quarterback, il giovane Goff o il veterano Tom Brady, ...

Super Bowl 2019 – Patriots in paradiso! La coppia Brady-Michel stende i Rams : 6° trofeo - eguagliati gli Steelers : I New England Patriots battono i Los Angeles Rams 13-3 e si aggiudicano il Super Bowl 2019: Brady decisivo nel finale, di Michel il touchdwon che spacca la partita “Tonight is The Night”. La notte in cui tutta l’America si ferma, non c’è niente di più importante del Super Bowl! L’edizione numero 53° dell’evento che tiene incollate allo schermo milioni di persone in tutti gli Stati Uniti, così come in ogni angolo del mondo, mette di fronte ...

Super Bowl 2019 - New England Patriots-Los Angeles Rams 13-3 : apoteosi di Tom Brady e compagni - sesto sigillo : I New England Patriots sono entrati nella leggenda e hanno vinto il LIII Super Bowl 2019 che si è giocato alla Mercedes-Benz Arena di Atlanta (Georgia, USA): si tratta del sesto sigillo per la franchigia di Boston, al terzo atto conclusivo consecutivo (non vincevano dal 2017), che ha così agguantato i Pittsburgh Steelers in cima all’albo d’oro. I ragazzi di Bill Belichick hanno sconfitto i Los Angeles Rams per 13-3, uno dei punteggi ...

NFL SuperBowl LIII - New England Patriots vs Los Angeles Rams | Diretta DAZN e Rai 2 : Tutto pronto ad Atlanta per il SuperBowl (Diretta DAZN e Rai Due). Nella notte di domenica in campo, al Mercedes Benz Stadium, si giocano il prestigioso titolo i New England Patriots e i Los Angeles Rams. Uno scontro fra i 'vecchi' Bill...