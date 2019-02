Salvini sfida Di Maio sui numeri della Tav La replica | Avanti sulle cose su cui

Salvini sfida Di Maio sui numeri della Tav. La replica : "Andiamo avanti sulle cose su cui siamo d'accordo" : Accantonare le questioni che vedono la maggioranza in disaccordo e andare avanti sulle cose che uniscono. Questa la mediazione di Luigi Di Maio che, però, sottende un nuovo indiscutibile No alla Tav Torino-Lione, che invece Matteo Salvini vuole realizzare. Il leghista sfida "numeri alla mano" l'alleato sulla tratta ferroviaria che spacca il Governo."Non è in discussione il Governo - dice Di Maio - sono in discussione alcune cose su ...

Fico sfida ancora Salvini : "Le persone vanno sempre salvate" : ... ' Sono convinto che il modello Orban non funziona, ma credo che nel momento in cui la Cina avanza, e ci sono molte crisi internazionali, l'Europa può essere quella casa dove la politica estera deve ...

Immigrati - Leoluca Orlando sfida Matteo Salvini : regolarizza i clandestini ma nessuno lo indaga : Che magnifico Paese l'Italia! Matteo Salvini è indagato per aver cercato di arginare l' immigrazione clandestina . Leoluca Orlando , il sindaco Dem di Palermo che contravvenendo al Decreto Sicurezza ...

SPILLO/ Con il rincaro del tram Sala vuole sfidare Salvini al Nord : Beppe Sala vuole aumentare il costo del biglietto dei mezzi pubblici a Milano. Una mossa che va oltre le vicende del capoluogo lombardo

Tav - M5S sfida Salvini. Di Battista : «Non rompa o torni da Cav». Il leghista : «L'opera serve» : Luigi Di Maio entra a piedi uniti sul tema Tav, aprendo una spaccatura fortissima con l'altro vicepremier Salvini. Il leader dei Cinquestelle non era mai stato così chiaro come oggi:...

Di Maio sfida Salvini sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. Di Battisti : “La Lega torni con Berlusconi” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Di Maio sfida Salvini sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. E rilancia le “opere utili” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Di Maio sfida Salvini sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Migranti - la sfida del sindaco di Mugnano : sospeso il decreto sicurezza di Salvini : decreto sicurezza, il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro ha firmato la richiesta di sospensione dell'articolo 13. La richiesta è stata inoltrata ai responsabili dell'ufficio Anagrafe, per permettere ...

Decreto sicurezza - Orlando sfida Salvini : 4 migranti iscritti all'anagrafe : Le pratiche, che riguardano cittadini di nazionalità bengalese e libica, erano state giudicate "irricevibili" dai dipendenti...

Sindaco di Palermo - Leoluca Orlando sfida Salvini : 4 migranti iscritti all’anagrafe di Palermo : Orlando Sindaco di Palermo, continua a pressare contro il DL di Salvini Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato i primi provvedimenti per l’iscrizione all’Anagrafe comunale di 4 cittadini stranieri migranti, nonostante il Decreto Sicurezza lo vieti. I provvedimenti riguardano uomini e donne di età compresa tra 26 e 49 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o per motivi umanitari, ...

Salvini sfida M5s e propone una Tav "light". I pentastellati non ci stanno e rilanciano col potenziamento del Frejus : La sfida che Matteo Salvini lancia a Luigi Di Maio da dentro la galleria Tav di Chiomonte, nel giorno della grande nevicata, è dirompente. Va a colpire due temi che stanno a cuore ai 5Stelle e che rappresentano il nocciolo della loro propaganda: l'ambiente e il lavoro. Poi mette sul tavolo un miliardo di risparmi che comunque per gli M5s sono insufficienti. E così la storia non si sblocca. L'unico punto fermo per i grillini ...

Fazio ora "sfida" Salvini? Fico e Baglioni in studio : Fabio Fazio negli ultimi tempi è sempre più protagonista di continui scontri con il ministro Salvini. Prima le critiche per il baciamano di Afragola e poi il dito puntato contro il vicepremier per lo sgombero di Castelnuovo hanno declinato le ultime settimane di botte e risposte a distanza tra il conduttore e il titolare degli Interni. A queste frizioni va aggiunta anche la scelta degli ospiti per il talk show di Fazio.Infatti negli ultimi ...

Salvini : la Roma arriverà avvelenata alla sfida di domenica sera : Roma – “Arriveranno avvelenati domenica sera”. E’ preoccupato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in vista della sfida di campionato tra Roma e Milan in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Il vicepremier, grande tifoso rossonero, scambia un paio di battute con il presidente del Coni, Giovanni Malago’, aspettando che inizi la conferenza stampa di presentazione della riforma del sistema sportivo ...