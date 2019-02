Paura per Douglas Costa della Juve | incidente in autostrada con la Jeep Cherokee | ferito

Paura per Douglas Costa - incidente in autostrada con la Cherokee : ferito un uomo : Paura per Douglas Costa, coinvolto in un incidente in autostrada. Il calciatore brasiliano della Juventus questa mattina intorno alle 11,15 ha avuto un incidente lungo la corsia per...

Incidente Douglas Costa - Paura per il calciatore della Juventus : gli aggiornamenti : Incidente Douglas Costa – Non è un buon momento per l’attaccante della Juventus Douglas Costa, prima il pareggio contro il Parma ed ora un Incidente con l’auto. In mattinata il calciatore brasiliano è stato coinvolto in un Incidente stradale, intorno alle 11,15 lungo la corsia per Torino dell’autostrada A4 nel comune di Santhià in provincia di Vercelli. Nessuna conseguenza per il calciatore della Juventus che era a bordo ...

Omicidio di Cardito - la madre di Giuseppe si difende : 'Ero immobile per la Paura' : Non accennano a diminuire le polemiche riguardanti l'efferato Omicidio del piccolo Giuseppe, il bimbo di sette anni, picchiato a morte dal suo patrigno nel piccolo comune di Cardito, in provincia di Napoli. Dopo la furia del ventiquattrenne, Tony Essobti Badre, originario dalla Tunisia, che ha provocato il decesso di Giuseppe e il ferimento grave della sua sorellina, al centro dell'attenzione e della bufera è finita la trentenne madre dei due ...

Sanremo - Arisa confessa : "Ho Paura di essere bersaglio per cose che non riguardano la musica" : In un'intervista a Adnkronos, la cantante, pronta per il suo settimo Sanremo, racconta come si sente, le sue emozioni, le...

Radha : «Ho tentato il suicidio per Paura delle mestruazioni» : India, la campagna per abolire le tasse sugli assorbentiIndia, la campagna per abolire le tasse sugli assorbentiIndia, la campagna per abolire le tasse sugli assorbentiIndia, la campagna per abolire le tasse sugli assorbentiLa prima volta che Radha Paudel ha visto del sangue scorrere lungo le gambe di sua madre, le è stato detto che era colpa del diavolo. Che quel sangue era peccato. Era il ciclo mestruale, una condizione naturale ...

Perchè Draghi fà Paura? Come Stalin - : Mody ricorda che la speculazione , di oros, che forzò il Regno Unito ad uscire dal serpente monetario nel'92, "fu una benedizione mascherata da maledizione", perché allora l'economia inglese crebbe ...

Lecce - passata la Paura per Scavone : il collega Beretta lo va a trovare dopo lo scontro da incubo : Manuel Scavone è stato vittima di un duro scontro di gioco con il collega Giacomo Beretta, il quale oggi è andato a fargli visita Potrebbe essere dimesso già oggi dall’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce il centrocampista giallorosso, Manuel Scavone, vittima di un duro scontro di gioco pochi secondi dopo il fischio di inizio di Lecce-Ascoli, anticipo della 22ma giornata di Serie B, match poi sospeso. Il giocatore, colpito ...

Se l'imperialismo fa più Paura del nazionalismo : Federico Punzi F ino alla vittoria del Leave nel referendum britannico del 2016 sulla permanenza nell'Ue e all'elezione, a novembre dello stesso anno, di Donald Trump alla Casa Bianca, in pochi ...

Lecce-Ascoli - Paura per il salentino Scavone : perde i sensi dopo uno scontro con Beretta. Gara sospesa : Lecce-Ascoli, anticipo della 22esima giornata di Serie B. Calcio d’inizio, lancio lungo, scontro aereo tra il marchigiano Giacomo Beretta e il salentino Manuel Scavone, che dopo il violento impatto cade rovinosamente e terra e perde conoscenza. Tutto in neanche trenta secondi. Allo stadio Via del Mare sono attimi di paura: il giocatore di casa è a terra svenuto, i compagni si sbracciano, i soccorsi arrivano subito, ma l’autoambulanza ...

Calcio : Paura per Scavone - match rinviato : 22.05 Tanto spavento allo Stadio del Mare di Lecce nell'anticipo della 22.ma giornata tra i pugliesi e l'Ascoli. Dopo nemmeno un minuto di gioco Manuel Scavone, centrocampista pugliese,ha perso i sensi cadendo in terra dopo uno scontro di gioco con un avversario. Dopo l'ingresso dell'ambulanza, il giocatore è stato trasportato in ospedale dove, a quanto si apprende, è giunto cosciente. D'accordo con i due capitani, l'arbitro ha deciso di ...