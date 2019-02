Uno speedrunner di Resident Evil 2 Remake si è trovato costretto a fronteggiare ben due

eurogamer

: Uno speedrunner di Resident Evil 2 si è trovato costretto a fronteggiare ben due Mr. X #ResidentEvil2 - Eurogamer_it : Uno speedrunner di Resident Evil 2 si è trovato costretto a fronteggiare ben due Mr. X #ResidentEvil2 -

(Di domenica 3 febbraio 2019) L'utente YouTube, BeastGamingHD è unoche ha voluto esibirsi in una corsa al completamente del gioco nel minor tempo possibile in occasione del lancio dima durante il suo streaming gli spettatori hanno potuto assistere ad un bug particolare.Nella partita, giocata alla massima difficoltà (Estremo S+), sono comparsi non uno, ma ben due Mr. X da cui dover fuggire. L'inseguimento che ne è conseguito è stato reso ancora più difficoltoso dalla collaborazione dei due Tryant, i quali si sono lanciati all'inseguimento senza interferire tra di loro, ma sorprendentemente collaborando senza andare a generare altri glitch o bug di gioco.Possiamo vedere, nel video riportato di seguito da Comicbook, uno spezzone dell'intera vicenda tratto dalla live. E' capitata anche a voi una cosa simile?Read more…