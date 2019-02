Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 17 | 10

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella studio critiche al governo dal numero 1 di bankitalia Visco secondo il quale i rischi sul Pil del 2019 sono in parte di origine estera ma riflettono fortemente delle debolezze del nostro paese e incontro con Bruxelles sulla manovra economica pesato sulla domanda interna e sullo spread secondo bankitalia restano le incertezze sulla ...

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione Buon pomeriggio in studio Roberta Frascarelli House neve in Alto Adige il tratto di autostrada A22 del Brennero 3 chiusa il Brennero in direzione nord est ha chiuso il traffico da stamani intorno alle 8:00 chiusura temporanea era già stata effettuata dal autobrennero ieri in giornata nel traffico vicino al confine di Stato per far defluire i mezzi pesanti una valanga investito l’Autostrada del ...

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’aeroporto internazionale di Brisbane in Australia è stato evacuato dopo che alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo armato di coltello lo riferisce la BBC La polizia ha sparato sospetto attentatore secondo il quotidiano Taviano pirnau ed ha dichiarato l’incidente rientrato stando alla ricostruzione L’uomo camminava ...

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo ben trovata in studio Roberta Frascarelli senza risultati consistenti sul piano strutturale attraverso le riforme quelli che a livello internazionale sono rallentamenti di natura congiunturale da noi a trasformarsi non ristagna in un calo dell’attività produttiva lo ferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco alla ...

Contratto scuola - stipendi docenti e Ata Ultime Notizie : ‘Governo ricordi le promesse’ : Le ultime notizie legate al rinnovo del Contratto scuola sono strettamente collegate con i dati ufficiali Istat riguardanti la contrazione dell’economia italiana nel quarto trimestre 2018 (-0,2 per cento). D’altro canto, è impossibile spendere se molte famiglie vivono una situazione di disagio economico. Per quanto riguarda i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono particolarmente interessanti i dati ufficiali Istat relativi ...

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli causa neve in Alto Adige il tratto di autostrada A22 del Brennero tra Chiusa il Brennero in direzione nord resta chiuso al traffico da stamani intorno alle 8:00 una prima chiusura temporanea era già stata effettuata dal autobrennero ieri in giornata nel tratto vicino al confine distanze per fare defluire i mezzi pesanti dal tardo pomeriggio di ieri poi si è ...

Brennero - autostrada chiusa per neve : è caos/ Ultime Notizie - automobilisti fermi per 12 ore in auto : L'autostrada del Brennero è stata chiusa per neve: le abbondanti precipitazioni di ieri hanno indotto le autorità a intervenire, bloccando la circolazione

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio Leoluca Orlando primo cittadino di Palermo ha firmato i primi provvedimenti per l’iscrizione all’anagrafe di quattro stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari come richiedenti asilo nonostante il decreto si tratta di 4 migranti bengalesi in PVC tra i 26 e i 49 anni nuovi guai giudiziari per Luca pasquaretta ex ...

Ultime Notizie NoiPA : le informazioni dal portale su detrazioni e altro : Come ogni mese, il portale NoiPA riassume tramite la sua pagina Facebook, le Ultime notizie riportate nel corso del mese precedente. A gennaio, il portale ha trattato diversi argomenti importanti, tra cui le detrazioni per i familiari a carico e l’elemento perequativo negli stipendi di febbraio 2019. Vediamo insieme un riassunto di quanto detto, con relativo articolo di approfondimento. NoiPA, Ultime notizie NoiPA ha parlato nel mese ...

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio io sono qua non in polemica con qualcuno l’opera deve può essere rivista Ma io credo sia un’opera utile lo dice Matteo Salvini Diretta Facebook da Chiomonte sul cantiere della TAV non ci sono gli ultrà del sì o no TAV il governo il rapporto con i 5stelle è positivo e costruttivo all’estero l’amica della camera Nancy ...

Pensioni scuola Ultime Notizie - circolare Miur domande Quota 100 : ecco quando si potrà presentare : Un vero e proprio boom di domande quello per Quota 100, a giudicare dai dati relativi ai primi giorni post maxi decreto: come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, sinora sono giunte all’Inps ben 15.672 istanze per l’uscita anticipata dal lavoro (dati aggiornati alle ore 19 di ieri). E’ interessante rilevare come quasi un terzo delle domande (5.098) siano state presentate da dipendenti pubblici. Fin ...

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Luca Orlando il primo cittadino di Palermo firmati i primi provvedimenti per l’iscrizione all’anagrafe di quattro stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e Come richiedere asilo nonostante il decreto sicurezza lo si tratta di 4 migranti bengalesi e libici tra i 26 e i 49 anni che mi addormento nuovi guai giudiziari per ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Anche sul Venezuela Italia contro tutti - 2 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Anche sul Venezuela Italia contro tutti; Cassazione conferma un licenziamento per colpa dei Social , 2 febbraio 2019, .