Cuba | misteriosa esplosione in cielo Pioggia di meteoriti

Misteriosa esplosione sui cieli di Cuba : frammenti di meteorite piovono sulle strade : Un'improvvisa esplosione ha squarciato il cielo nella zona tra il Golfo del Messico e la Florida. Le persone sono piombate in strada e, soprattutto a Cuba , si è avuta una pioggia di frammenti di roccia. Probabilmente si è trattato di un meteorite che è esploso nell'atmosfera, disintegrandosi (per fortuna) e provocando solo alcuni danni a vetri e finestre. L' esplosione Misteriosa e la pioggia di frammenti Intorno a mezzogiorno, soprattutto nella ...

Misteriosa esplosione in cielo a Cuba - forse un meteorite [VIDEO] : Una forte esplosione – probabilmente un meteorite – si è verificata ieri pomeriggio nel cielo sopra la provincia di Pinar del Rio, a Cuba : lo ha reso noto il National Weather Service statunitense. “Il radar potrebbe aver rilevato la meteora che ha colpito la parte occidentale di Cuba oggi alle 1.21 pm (1821 GMT), un segnale è stato rilevato vicino a Vinales ad un’altezza di oltre 26.000 piedi“, ha twittato il NWS di ...

Cuba - misteriosa esplosione in cielo. "E' stato un meteorite" : ... è seguita la caduta di frammenti di roccia : potrebbe essersi trattato di un meteorite entrato nell'atmosfera , riferiscono esperti del ministero Cubano per la Scienza e la Tecnologia citati dai ...