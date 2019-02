Consulente Onu a Bonn “Qui welfare formidabile e vado al lavoro col sorriso In Italia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 febbraio 2019) “Ogni volta che scendevo dal treno mi trovavo davanti un cartellone: Benvenuti a, la città delle Nazioni Unite. Così, quando è stato il momento di cercare un, mi è venuto naturale bussare a quella porta”. Mattia Cerutti, 28enne di Gambara, piccolo centro della bassa bresciana, lavora in Germania ormai da tre anni. Èdell’Uncdd, la convenzione Onu per la lotta alla desertificazione che ha sede proprio a. Nell’ex capitale della Ddr Mattia ha trascorso in Erasmus l’ultimo anno di studi, subito prima di laurearsi in biotecnologie vegetali e agroambientali alla Statale di Milano. Già allora, nel 2015, aveva capito che il suo futuro non sarebbe stato in. “Parlando con i compagni di università, mi accorgevo di come non fossero affatto preoccupati per il post-laurea”, racconta. “Davano per scontato che investendo tanti anni nello studio avrebbero ...