Caos neve in Alto Adige - valanga travolge l'A22 : «Fermi in auto da 22 ore» : Una valanga ha investito l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato. Non vi sono feriti. La slavina si è staccata da un pendio che sovrasta l'A22 al chilometro 5. In...

Caos neve in Alto Adige - chiuse Autobrennero e strade statali : 'Mia moglie ferma da 12 ore con due bimbi' : In Alto Adige è Caos sull'Autobrennero a causa della neve: l'autostrada è stata chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno a causa dei molti mezzi pesanti bloccati, e si è formata una coda di 12 ...

Brennero - autostrada chiusa per neve : è Caos/ Ultime notizie - automobilisti fermi per 12 ore in auto : L'autostrada del Brennero è stata chiusa per neve: le abbondanti precipitazioni di ieri hanno indotto le autorità a intervenire, bloccando la circolazione

Neve al Nord - autostrada A22 chiusa : lunghe code - Caos maltempo : caos Neve in Alto Adige, l'autostrada del Brennero (A22) è chiusa in direzione Nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti...

Caos neve in Alto Adige - chiusa statale del Brennero : «Fermi in auto da 22 ore» : Continua a nevicare nel Nord Italia. In Alto Adige l'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati a causa della forte nevicata. Si...

Caos neve in Alto Adige : chiusa statale del Brennero - 12 chilometri di coda : Continua a nevicare nel Nord Italia. In Alto Adige l'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati a causa della forte nevicata. Si è formata una ...

Regno Unito nella morsa di neve e ghiaccio : Caos per il trasporto aereo e ferroviario : Ondata di neve e gelo nel Regno Unito: a causa delle avverse condizioni meteo nella notte in Kent si sono registrati numerosi incidenti e sono stati tanti i mezzi finiti fuori strada. Il Met Office ha lanciato l’allerta, avvertendo che le temperature potranno scendere fino a -16°C in Scozia sabato sera. L’allerta gialla resterà in vigore fino a sabato a mezzogiorno per la Scozia settentrionale, gran parte dell’Irlanda del Nord, ...

Maltempo Regno Unito - la neve imbianca Inghilterra - Galles e Scozia : Caos sulle strade bloccate [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Bufera di neve - Caos in Toscana : traffico in tilt sulla Siena-Grosseto - nevica anche sull’A1. Fiocchi a Firenze [FOTO LIVE] : 1/54 ...

Dalla Scandinavia alla Grecia - l’Europa nella morsa di una potente tempesta di neve : bufere e valanghe in Austria - venti e inondazioni in Germania e Olanda. 13 vittime e Caos totale [FOTO] : 1/44 ...

Maltempo - è allarme in Europa : Caos neve in Germania e Austria : E’ ancora allarme slavine in Austria e in Baviera, anche a causa dell’allerta Maltempo che non accenna a diminuire. Nelle prime ore del pomeriggio è stata evacuata l’area sciistica Austriaca di Hochkar per l’allarme neve. Si temono valanghe sulle piste. “Una cosa del genere non è mai accaduta nella storia di Hochkar” ha detto il sindaco della località, secondo quanto riporta il sito web Austriaco Noen.at, ...