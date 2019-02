Video - Il fuorionda di Conte con la Merkel | Salvini è contro tutti

blogo

(Di venerdì 1 febbraio 2019) . 'Piazzapulita' ha trasmesso ilcompleto della conversazione tra il Premiere la cancelliera tedesca Angela. La scorsa settimana il programma di La7 aveva mandato in onda un piccolo estratto della conversazione avvenuta durante il vertice di Davos per il World Economic Forum, mostrando la preoccupazione del Premier italiano per i sondaggi che dannoin netta ascesa, anche a discapito del Movimento 5 Stelle: "è in sofferenza perché nei sondaggi che abbiamo fatto stanno calando, sono molto preoccupati perchéè circa al 35-36% e loro scendono al 27-26%".Nella seconda parte delspiega il successo di, dovuto essenzialmente al suo atteggiamento nei confronti dell'immigrazione: "perché sull'immigrazione ovviamenteè del tutto... lui chiude tutto, non c'è spazio".Fornita questa spiegazione,rivendica con lail ...