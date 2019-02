Troppo Facebook | causa di licenziamento

Facebook ha 15 anni : le nuove sfide del social cresciuto Troppo in fretta : Nato nel 2004 per connettere gli studenti di Harvard, oggi conta 2,5 miliardi di utenti attivi al mese. Una crescita esponenziale ma con alti e bassi: dalla quotazione a Wall Street allo scandalo Cambridge Analytica

Cassazione : giusto licenziare chi sta Troppo su Facebook dall'ufficio : Non saper proprio rinunciare a collegarsi a Facebook può costare il posto di lavoro: è stato confermato in via definitiva il licenziamento disciplinare di una donna, segretaria part time in uno studio ...