lastampa

: RT @LaStampa: Metti Shakespeare in napoletano - Laura66669668 : RT @LaStampa: Metti Shakespeare in napoletano - LaStampa : Metti Shakespeare in napoletano - Ilplatonico : Tu non mi metti catene... E' questo che mi tiene legata a Te. -William Shakespeare- -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Dopo il recente successo di 'Who is the king', maratona teatrale ricavata da otto drammi storici, Lino Musella - uno dei migliori interpreti del nuovo teatro italiano, finalista agli Ubu 2018 con '...