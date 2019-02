“Mamma | mi scendono le lacrime…” La dedica di Emma Marrone commuove il web

caffeinamagazine

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Un lungo post, un messaggio d’auguri ma soprattutto d’amore quello chealla sua mamma nel giorno del suo compleanno. La cantante salentina, lontana da casa per motivi professionali, non può fare a meno di ricordare i momenti felici accanto alla famiglia, l’infanzia insieme a colei che le ha dato la vita. Tanta nostalgia, un grande rammarico di non poter condividere con la madre un giorno così importante. La necessità di farsi stringere tra le braccia, come non faceva da piccola, sfuggendo a quelle manifestazioni d’affetto che ogni bambino rifugge.“Ciao mamma, oggi più che mai penso a te e a tutte le volte che mi hai raccontato di come ero da bambina, un gattino selvatico che sfuggiva dagli abbracci, che rifiutava i baci e le carezze, che tu riuscivi a darmi quelle poche volte che mi addormentavo. Oggi più che mai vorrei essere lì con te e farmi abbracciare così ...