Maltempo Modena | monitoraggio notturno dei fiumi | possibile chiusura dei ponti

Maltempo - allerta neve a Modena : monitoraggio attivo e mezzi pronti : In vista della probabile nevicata attesa per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio, i tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Modena hanno iniziato il monitoraggio della situazione, fa sapere in una nota l’amministrazione cittadina. allertati anche i mezzi spargisale che effettueranno uscite nel corso della giornata, nel caso in cui le condizioni meteo lo richiedano, per prevenire la formazione di ghiaccio, in particolare ...