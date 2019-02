Gianni Morandi ricorda Leonardo Cenci | Era Leo a incoraggiare me Mi confidò | ' Apro

Gianni Morandi/ "Inferiore a Baglioni? No. Chiesi di non essere direttore artistico a Sanremo perché..." : Gianni Morandi, Striscia la Notizia e le polemiche sul Festival di Sanremo: "Inferiore a Baglioni? No. Chiesi di non essere direttore artistico perché..."

Striscia la Notizia - agguato a Gianni Morandi : 'Vali meno di Claudio Baglioni?'. Occhio alla risposta : Dopo che "fonti Rai" hanno risposto ai servizi di Striscia escludendo l'esistenza di un conflitto di interessi tra Sanremo-Salzano-Baglioni vista 'la caratura artistica e professionale' di Baglioni, ...

Striscia la Notizia - agguato a Gianni Morandi : "Vali meno di Claudio Baglioni?". Occhio alla risposta : Dopo che “fonti Rai” hanno risposto ai servizi di Striscia escludendo l’esistenza di un conflitto di interessi tra Sanremo-Salzano-Baglioni vista «la caratura artistica e professionale» di Baglioni, ieri sera, mercoledì 30 gennaio, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), Gianni Morandi riceve i

Gianni Morandi torna live e sarà a Malta il 12 aprile : Al MFCC di Tà Qali previsti arrivi da tutta la Sicilia, grazie ai collegamenti veloci con il porto di Pozzallo

Auguri Befana 2019/ Immagini - frasi e Whatsapp di Buona Epifania : la canzone di Gianni Morandi : Auguri Befana 2019. Immagini, frasi e Whatsapp di Buona Epifania: la canzone di Gianni Morandi del 1978, una filastrocca per l'amata vecchina

Anna Dan - moglie di Gianni Morandi/ L'indimenticabile dedica del cantante : 'Sei una santa a sopportarmi' : Anna Dan è la moglie di Gianni Morandi: insieme da un quarto di secolo, formano oggi una delle coppie più amate sui social. Insieme hanno un figlio, Pietro

ANNA DAN - MOGLIE DI Gianni MORANDI/ Il grande amore e l'arrivo di Pietro : 'È stato tutto diverso' : ANNA Dan è la MOGLIE di GIANNI MORANDI: insieme da un quarto di secolo, formano oggi una delle coppie più amate sui social. Insieme hanno un figlio, Pietro

Gianni Morandi / 'Litigavamo e lui mi chiamava Psycho' - Io e Lucio : Dalla-Morandi - solo 30 anni fa - : GIanni MORANDI ricorda l'amico Lucio Dalla e il tuor del 1988 nel programma di Canale 5 'Io e Lucio: Dalla-MORANDI, solo 30 anni fa'.

Io e Lucio - Dalla e Morandi solo 30 anni fa/ Anticipazioni : Gianni Morandi ricorda l'amico Lucio : Gianni Morandi rende omaggio a Lucio Dalla in 'Io e Lucio - Dalla e Morandi solo 30 anni fa', in onda oggi, sabato 29 dicembre, in prima serata su canale 5.

Gianni Morandi smentisce Sanremo 2019 e canta per gli anziani ospiti delle case di riposo (video) : Gianni Morandi smentisce Sanremo 2019 e quindi non sarà conduttore al fianco di Claudio Baglioni. Le voci vanno quindi a scemare nelle ultime dichiarazioni che ha reso a La Repubblica, rispondendo con un lapidario Basta alle domande che riguardano la sua partecipazione alla kermesse. L'artista di Monghidoro ha fatto parte dell'ampia rosa di possibili co-conduttori al fianco di Claudio Baglioni, ma fino a questo momento non erano trapelate ...

Gianni Morandi - omaggio a Dalla con Io e Lucio : Dalla-Morandi - solo 30 anni fa : Gianni Morandi omaggia l’amico Lucio Dalla con lo show: Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa Questo sabato 29 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il racconto emozionante su Lucio Dalla dell’amico Gianni Morandi. Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 anni fa rappresenterà per il pubblico italiano un’occasione unica per […] L'articolo Gianni Morandi, omaggio a Dalla con Io e Lucio: Dalla-Morandi, solo 30 ...

Festival di Sanremo 2019 : Gianni Morandi smentisce Claudio Baglioni : Gianni Morandi non sarà al fianco di Claudio Baglioni a Sanremo 2019 Mancano poche settimane alla 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 che vedrà la conduzione, per la seconda volta consecutiva, di Claudio Baglioni. Soltanto la scorsa settimana sono stati annunciati i 22 Big e i 2 vincitori di Sanremo Giovani che si scontreranno tra loro sul palco dell’Ariston dal 5 al 9 febbraio, fino alla proclamazione della migliore canzone. Nel ...

Gianni Morandi - Sanremo 2019 : “Non ci sarò. Baglioni? Si diverte così” : Festival di Sanremo 2019, Gianni Morandi fa chiarezza: “Non ci sarò, basta. Baglioni? Si diverte così” Gianni Morandi quest’anno non sarà sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2019. In nessuna veste: né come conduttore, né come ospite. Ad annunciarlo è stato lui stesso, in un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica. “Ha fatto una serie di […] L'articolo Gianni Morandi, Sanremo 2019: ...

Sanremo 2019 - Gianni Morandi : "Non ci sarò - basta Festival" : "Ha fatto una serie di nomi a caso, non c'è niente di serio. Claudio ha detto che quest'anno farà il dirottatore, si diverte così. Sono andato quindici volte a Sanremo: sei in gara, due da conduttore, poi ospite (l'ultima volta lo scorso anno, Ndr). basta. Tutto già visto. Mogol mi diceva: "Cavolo Gianni, sembri un ripetente". Così Gianni Morandi in un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica ha smentito le indiscrezioni secondo le ...