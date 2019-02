Anche Fiorella Mannoia ospite a Sanremo 2019 a due anni dal 2° posto con Che sia benedetta

optimaitalia

: RT @a_meluzzi: Sanremo 2019 sempre più contro Matteo Salvini: arriva anche Fiorella Mannoia - Libero Quotidiano - artistep : RT @a_meluzzi: Sanremo 2019 sempre più contro Matteo Salvini: arriva anche Fiorella Mannoia - Libero Quotidiano - opale444 : RT @a_meluzzi: Sanremo 2019 sempre più contro Matteo Salvini: arriva anche Fiorella Mannoia - Libero Quotidiano - Si24it : #Sanremo2019, tra gli ospiti anche #FiorellaMannoia | LEGGI SU Si24: -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)va ad aggiungersi alla lunga lista di artisti che sono già stati annunciati per la prossima edizione della manifestazione condotta da Claudio Baglioni che inizierà dal 5 febbraio, come sempre dal Teatro Ariston. L'artista romana è fresca di nuovo singolo, con Il peso del coraggio in radio dal 1° febbraio come apripista del nuovo album - Personale - che sarà rilasciato nei prossimi mesi e supportato con un lungo tour che avrà inizio il 7 maggio da Firenze. La sua presenza sul palco del Teatro Ariston sarà arricchita proprio dall'esecuzione del singolo con il quale è tornata in radio dopo il successo di Combattente, che ha portatoall'Ariston tramite la partecipazione in Che siache porta la firma di Amara, tra le autrici di Il peso del coraggio. Il nome disi aggiunge quindi a quello di Ligubue, che ...