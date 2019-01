Onu | 29 bambini morti di freddo tra civili in fuga

Infanzia - Onu : rispettare diritti bambini : 15.15 Nel mondo sono 262 milioni i bambini che si vedono negato il diritto allo studio, 650mln le ragazze sotto i 18 anni alle quali è stato impedito di andare a scuola perché costrette al matrimonio e 5,5 mln i bambini morti prima dei 5 anni per cause evitabili. Per questo, l'Onu in occasione domani della Giornata Mondiale dell'Infanzia vuole rimettere al centro i diritti dei bambini a esprimere il loro potenziale, con una campagna volta a ...