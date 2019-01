Un team di scienziati israeliano dice di poter trovare la cura per il cancro entro un anno

huffingtonpost

: RT @EsterP8: UN PICCOLO GRUPPO DI SCIENZIATI ISRAELIANI PENSA DI AVER TROVATO LA PRIMA CURA COMPLETA PER IL CANCRO “Pensiamo di poter mett… - SimonaSr29 : RT @EsterP8: UN PICCOLO GRUPPO DI SCIENZIATI ISRAELIANI PENSA DI AVER TROVATO LA PRIMA CURA COMPLETA PER IL CANCRO “Pensiamo di poter mett… - EsterP8 : UN PICCOLO GRUPPO DI SCIENZIATI ISRAELIANI PENSA DI AVER TROVATO LA PRIMA CURA COMPLETA PER IL CANCRO “Pensiamo di… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Unristretto diisraeliani ha detto di essere in grado dilaper ilun. A cercare di fare chiarezza sulla notizia apparsa su The Jerusalem Post, è Robin Seaton Jefferson, giornalista di Forbes. "Pensiamo di riuscire ad offrire unacompleta per ilun" ha detto al quotidianoDan Aridor, presidente della Aebi - Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. -, la società che sta sviluppando questo nuovo trattamento: "La nostrasarà efficace dal primo giorno, avrà una durata di poche settimane; effetti collaterali minimi o nulli e avrà un prezzo molto più basso rispetto agli altri trattamenti presenti sul mercato. La nostra soluzione sarà sia generica che personale".La terapia, presentata al Jerusalem Post da Dan Aridor e Ilan Morad - amministratore delegato ...