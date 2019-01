Ops… Xbox Live si è rotto

surface-phone

: Ops... #XboxLive si è rotto - SurfacePhoneIta : Ops... #XboxLive si è rotto - Eurogamer_it : I giocatori #PC e #XboxOne protestano per il posticipo della League Play di #COD Black Ops 4 - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Call of Duty Black Ops III - Standard Edition - Xbox 360 Xbox 360 -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Scriviamo questo breve ma importante articolo per segnalarvi un gravissimo bug che in questi minuti sta affliggendo l’intera piattaformadi Microsoft.Eh no, questa volta non si tratta dei classici disservizi per il gaming online: numerosissimi utenti segnalano, infatti, una schermata nera dopo aver avviato le consoleOne che non possono quindi essere usate neanche per giocare offline o per guardare un video su YouTube, sono praticamente del tutto inutilizzabili. Il problema deve essere veramente molto grave ed è, probabilmente, causato da alcuni errori interni all’azienda relativi all’accesso all’account Microsoft. In attesa di un fix ufficiale, è possibile comunque provare a risolvere il bug scollegando la console dalla rete WI-FI o Ethernet.Speriamo vivamente che il Colosso di Redmond possa porre rimedio alla questione in tempi brevi. Ad ...