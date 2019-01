Diciotti | Conte | “Con Di Maio e Toninelli depositeremo una memoria | decisione fu del

Conte : nessuna ripercussione sul governo dal caso Diciotti : Milano, 30 gen., askanews, - Non ci sarà 'alcuna ripercussione sul governo' dal caso Diciotti. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la stampa a Milano. 'C'è un accordo ...

Conte : "Il governo non rischia"Diciotti - nuove tensioni Lega-M5S : Il premier Giuseppe Conte non teme "nessuna ripercussione" sulla tenuta del governo dopo il vertice di ieri con i due vicepremier per il caso Diciotti. "Questo e' un accordo che nasce da un contratto di governo, c'e' piena concordia tra le parti, non c'e' nessuna divergenza" Segui su affaritaliani.it

Diciotti - Salvini sentito entro 7 giorni. Sponda di Conte : «Decisione fu di tutto il governo» : «Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno», presso la Giunta per le Immunità...

Diciotti-Salvini - stress test per il governo. Conte : 'Anche io fui responsabile politico'. Al via esame in Giunta : Tensione nel governo sull'immigrazione. Un'ora di vertice nella notte a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e i due vice Salvini e Di Maio, a poche ore dall'inizio in Senato dell'iter per ...

Diciotti - sponda di Conte a Salvini : «Decisione fu dell'intero governo» : «Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno», presso la Giunta per le Immunità...

Migranti - Giarrusso M5S 'Su Diciotti decisione del Governo - memoria del premier Conte e dei ministri' : Con un assist nei suoi confronti in serata era intervenuto il premier Giuseppe Conte affermando: 'la responsabilità politica è mia'. Stamattina il senatore Giarrusso ribadisce che fu 'una decisione ...

Diciotti - il grillino Giarrusso conferma la svolta : "Presto Conte e Toninelli...". La fine ridicola del M5s : "Matteo Salvini a processo? Non ci sono precedenti: è la prima volta che un Ministro fa qualcosa nell'interesse dello Stato e viene indagato". Mario Giarrusso, senatore M5s, espone la nuova linea anti-giustizialista imposta da Luigi Di Maio ai manettari grillini, che fino a poche ore fa erano dispos

Diciotti - Giarrusso (M5s) : “In Giunta memoria Conte - Di Maio e Toninelli. È stata decisione di tutto il Governo” : “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno”, presso la Giunta per le Immunità del Senato, “una memoria, spiegando che sul caso Diciotti ci sia stata una decisione che coinvolge tutto il Governo, con responsabilità anche di altri ministri e del Presidente Consiglio stesso”. Lo annuncia in una nota il senatore del M5S ...

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5s : “Il ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

Diciotti - i timori di Conte : il governo traballa. Poi lo scatto : "La responsabilità politica è mia" : Per il premier non si tratta di considerare il leghista al di sopra della legge: non è una questione giuridica sulla quale i senatori sono chiamati a giudicare, ma una scelta squisitamente politica. ...

Diciotti - i timori di Conte : il governo traballa. Poi lo scatto : “La responsabilità politica è mia” : «Il governo traballa». Prima di partire per il vertice Med7 a Cipro, il premier Giuseppe Conte sintetizzava così la sua preoccupazione. Per evitare che crolli è necessario votare no all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. Tanti i terreni scivolosi. Tav, autonomie per le Regioni, Venezuela, ritiro delle nostre truppe dall’Afghanistan e...

Diciotti - Conte : 'Una mia responsabilità' - Salvini : 'Processo non va fatto' - Di Battista : 'Premier scriva a giudici' : La presa di posizione del premier, seguita dall'annuncio di un vertice notturno a Roma, arriva dopo una giornata confusa e piena di colpi di scena: prima la lettera aperta del ministro dell'Interno ...