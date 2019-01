Zero Robotics | record di partecipazione italiana alle finali mondiali

meteoweb.eu

(Di martedì 29 gennaio 2019) Sono in partenza da tutta Italia gli studenti delle tredici squadre italianeste del Campionato Mondiale die di altre tre che, pur nonste, vengono ad assistere a tifare per i loro coetanei e, in ultima analisi, per l’Italia stessa.Un totale di oltre cento, fra studenti e docenti, la più ampia delegazionedall’inizio della competizione, iniziata otto anni fa quasi per gioco grazie al Politecnico di Torino, all’Università di Padova, all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, alla Rete Robotica a Scuola e all’Agenzia Spazialee cui hanno partecipato, ogni anno, una media di oltre sessanta squadre di tutta Italia, per un totale di quasi 700 studenti.Quasi tutte le squadre sono dirette ad Alicante, la location dove le squadre europee e russe sono state invitate quest’anno per assistere in diretta, che in realtà si ...