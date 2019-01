Allerta neve e forte vento in Sardegna

Emilia Romagna Allerta neve 30 Gennaio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Emilia-Romagna ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante una Allerta Meteo per Neve. Rischio Neve per il 30 Gennaio 2019 Per la giornata di mercoledì 30 Gennaio previste fin dalle prime ore del giorno precipitazioni prevalentemente a carattere nevoso sul settore occidentale. Precipitazioni che tenderanno ad estendersi nel corso della giornata verso la Romagna assumendo carattere nevoso ...

Liguria Allerta neve 30 Gennaio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Liguria ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante una Allerta Meteo per Neve. Rischio Neve per il 30 Gennaio 2019 Dalla serata di Martedì un fronte nord atlantico determina un peggioramento con possibili deboli precipitazioni a carattere nevoso su DE e su interno di B. A partire dalle prime ore della notte di Mercoledì, deboli nevicate su interno di C oltre i 300-400 m, su DE a tutte le ...

Allerta meteo in Liguria : prevista neve fino a bassa quota da stasera : Una perturbazione di origine nord-atlantica porterà un nuovo peggioramento al centro-nord fra le prossime ore e domani. Le temperature piuttosto rigide favoriranno anche un ritorno della neve fino a...

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per neve in quasi tutta la regione : La Sala Operativa Unificata permanente della Protezione Civile ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve che interesserà quasi tutta la Toscana (a esclusione delle isole e della costa maremmana) con validità dalle 5 di domani mattina fino alla mezzanotte. Una nuova perturbazione proveniente dal Nord Atlantico interesserà la regione a partire dalla mattinata: sono previste nevicate a quote collinari domani possibili deboli nevicate ...

Toscana Allerta Gialla Neve 30 Gennaio 2019 : Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante una Allerta Meteo Gialla per Neve. Rischio Neve 30 Gennaio 2019 Rischio Neve 30 Gennaio 2019 Domani, mercoledì, possibili deboli nevicate al mattino fino al fondovalle di Lunigiana e Garfagnana con accumuli inferiori a 2 cm; in questa fase non si escludono (bassa probabilità) deboli nevicate con accumuli non significativi fino a quote di pianura ...

Allerta Meteo Liguria : nuova perturbazione - torna la neve da stasera : A una settimana esatta dal precedente evento, la Liguria sta per essere interessata da una nuova perturbazione a carattere freddo che riporterà la neve su parte del territorio regionale. Ecco, dunque, che Arpal ha emanato l’Allerta per neve su alcune zone: GIALLA dalle 21.00 di oggi, martedì 29 gennaio, su interno B, D ed E GIALLA dalle 00.00 di domani, mercoledì 30 gennaio, su costa B, interno C ARANCIONE dalle 06.00 di domani, mercoledì 30 ...

Allerta Meteo per la Tempesta dei Giorni della Merla : NEVE a Milano - Genova e Bologna - NEVISCHIO a Firenze e Perugia - PIOGGIA a Roma e Napoli - MAESTRALE a 100km/h al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

La tempesta “Gabriel” minaccia la Francia : Allerta per neve - ghiaccio e vento in 41 dipartimenti : In Francia ben 41 dipartimenti sono in allerta arancio fino a domani mattina per la tempesta “Gabriel“, che porterà neve, freddo e venti fino a 130 km/h, secondo quanto riporta l’ultimo bollettino di Meteo France. Sulle coste è previsto un rinforzo dei venti e le raffiche più forti sono previste fra le 18 e le 21: i 9 dipartimenti in allerta vanno dall’Atlantico-Pirenei alla Loira-Atlantico. Sono attesi i primi fiocchi di ...

Allerta Meteo Veneto : neve sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini : In Veneto da stasera fino alla mezzanotte di martedì 29 gennaio potranno verificarsi locali deboli nevicate in Cadore, nell’Agordino, nel Feltrino e nella Val Belluna nonché sull’altopiano di Asiago. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto avvisa che le precipitazioni nevose sono più probabili fra il tardo pomeriggio di domenica ed il primo mattino di lunedì, in particolare nella serata odierna, sulle zone montane fino ...

Allerta Meteo Toscana : neve nel nordest della regione : La Sala operativa unificata permanente della regione Toscana ha emesso per la giornata di domani un codice giallo per neve per le aree nord-orientali valido dalle ore 6 fino alla mezzanotte. Emesso anche un codice giallo per mareggiate per costa e isole con validità dalle ore 12 di oggi fino alle 12 di domani. Domani, sulle zone prossime all’Appennino pistoiese, pratese, fiorentino e aretino attesa neve con possibili accumuli a quote ...

Allerta meteo - l’Italia nella morsa della neve : una tempesta pronta a colpire il Paese : Ancora neve. L’inverno sta facendo sul serio in questi giorni: già nel corso di Domenica e Lunedì, una perturbazione alimentata da gelidi venti porterà pioggia e neve al Centro-Nord, e un graduale nuovo calo termico ad iniziare da Lunedì sul settentrione. La situazione però appare estremamente dinamica e, dopo una breve pausa più asciutta Martedì, ecco che Mercoledì la situazione cambierebbe nuovamente: anche questa mattina il Centro ...

Allerta Meteo - arriva la prima tempesta che ci porterà ai Giorni della Merla : forte maltempo in tutt’Italia da stasera - Lunedì NEVE a Bologna [MAPPE] : 1/31 ...

Allerta Meteo Campania : prorogata criticità per neve e gelo : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 12 di domani l’Allerta Meteo attualmente in vigore su tutto il territorio regionale. Le nevicate permangono, soprattutto sulle zone (già a quota 300 metri), con gelate persistenti. Sull’intero territorio regionale insisteranno “venti localmente forti settentrionali con raffiche” con conseguente mare agitato lungo le coste esposte e al largo. L'articolo ...

Allerta Meteo Puglia : rischio idrogeologico - in arrivo temporali - neve e vento : La Protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo arancione, valida dalle ore 10:30 di oggi e per le successive 20-30 ore, per rischio idrogeologico, per temporali, neve e vento localizzato sulla zona centrale adriatica, centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne. L’Allerta Meteo è gialla su Gargano e Tremiti, Salento e basso Fortore. Sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, ...