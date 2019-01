Ucraina | cacciata dal bus perché senza biglietto | studentessa di 21 anni muore assiderata

Blastingnews

(Di lunedì 28 gennaio 2019) E’ avvenuta in, una sciagura che lascia sgomento, una giovane ragazza di 21, Iryna Dvoretska,di Medicina, è stata ritrovata morta congelata. Dopo essere salita su un autobus, alle 4:00 del mattino per andare a trovare sua madre malata, all'ospedale di Olevsk situato a nord del paese, è stata fatta scendere improvvisamente dal conducente del mezzo, Oleg Zhelinskiy, in quanto sprovvista deldi viaggio. Le ricerche della giovane sono iniziate tempestivamente.Le prime indagini Secondo le prime indagini, la ragazza sentendosi smarrita e non sapendo quale strada percorrere, si è avviata verso la campagna, ancora molto buia a quell'ora del mattino, per riuscire a raggiungere una scorciatoia collegata da un parco. Quasi certamente la giovane si è persa e poco dopo è inciampata in un fosso rimanendo bloccata e priva di sensi per molte ore, fino a quando non ...