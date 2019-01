Roma | multe cancellate | anche Vip tra i 197 indagati

Roma - 197 indagati per multe cancellate illegalmente. Tra loro anche Lotito : Una maxi inchiesta che riguarda un giro di multe illegalmente cancellate e che vede coinvolte 197 persone. Tra loro ci sono anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, indagato per concorso in falso e truffa, oltre all’ex responsabile del dipartimento risorse economiche del Comune di Roma assieme ad altri tre dipendenti. I fatti contestati riguardano il periodo che va dal 2012 al 2014. L'articolo Roma, 197 indagati per multe cancellate ...

Roma : verifiche in strutture vacanze - denunce e multe da 14mila euro : Roma – Con le festivita’ natalizie alle porte e il conseguente aumento dell’afflusso di turisti nella Capitale, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, nella giornata di ieri, hanno eseguito una mirata e meticolosa verifica alle strutture alloggiative nel quartiere Monti-Trevi. In totale sono state controllate 27 attivita’ ricettive tra affittacamere, ostelli e B&B. Ad esito delle attivita’, i Carabinieri ...

Cori razzisti - solo multe per Juventus - Udinese e Roma : Le decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo ha emesso le sue sentenze. solo una multa per Juventus, Roma e Udinese in seguito alle manifestazioni razziste durante le partite dell’ultimo week-end. Il dispositivo ha comminato un’ammenda di 15mila euro al club bianconero di Torino, e di 10mila euro per i giallorossi e per i friulani. Sotto, l’estratto relativo alle due sentenze dal comunicato ufficiale pubblicato dalla ...

