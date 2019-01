Tutto il mondo vuole il cobalto | tutto il cobalto è in Congo | perché quindi in Congo

Slittino su pista naturale – Coppa del Mondo : Lanthaler pigliaTutto - è sua anche la tappa di Nova Ponente! : Impressionante Lanthaler: a Nova Ponente fa 5 su 5 nel singolo femminile. Sul podio anche Greta Pinggera In Spagna la chiamerebbero “manita”: Evelyn Lanthaler fa 5 su 5 in Coppa del Mondo e a Nova Ponente dà una dimostrazione di forza impressionante. Sulla pista di casa l’azzurra leader della classifica generale dà spettacolo e vince con 1″80 su Ekaterina Lavrenteva, un’enormità in due manche dello Slittino ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 Ulricehamn. Staffetta sperimentale a caccia di novità ma per il Mondiale sembra Tutto deciso : Niente prove generali in vista del Mondiale di Seefeld. Il riposo degli atleti di punta della Nazionale italiana è più importante delle prove tecniche che la Staffetta italiana poteva fare a Ulricehamn. L’impressione è che le scelte fatte in vista della tappa svedese di Coppa del Mondo siano piuttosto chiare in vista della gara Mondiale. Lo staff azzurro dovrebbe puntare su Rastelli e De Fabiani in tecnica classica e su Noeckler e Pellegrino in ...

Huawei vede il proprio futuro tinto di rosa : “Diventeremo il primo produttore al mondo - nonostante Tutto” : L'amministratore delegato di Huawei Richard Yu ha parlato in lungo e in largo del presente e del futuro della società sotto la cui ala rientra HONOR L'articolo Huawei vede il proprio futuro tinto di rosa: “Diventeremo il primo produttore al mondo, nonostante tutto” proviene da TuttoAndroid.

Scioperi per il clima in Tutto il mondo : https://twitter.com/gretathunberg/status/1072879958446481408 Greta non è a capo di nessun'organizzazione e il movimento parte da quanto afferma la scienza in merito ai cambiamenti climatici e dalle ...

I capelli afro di Naomi Campbell segnano la riscossa delle ricce naturali di Tutto il mondo : Gli inglesi la chiamano "suitability", ovvero la portabilità di un look, la sua indossabilità. Naomi Campbell abbandona la lunga chioma liscia, per dare spazio a un nuovo taglio di capelli grazie al quale tocca il massimo della sua bellezza. Il suo viso strepitoso, infatti, viene esaltato dal riccio afro e la pone sicuramente tra le celebrity il cui look sarà super imitato in questo inverno. Il riccio naturale è stato ...

E' morto Armin Loacker - il re del wafer. Con i suoi prodotti aveva fatto conoscere il Sudtirolo in Tutto il mondo : Pioniere dell'economia sudtirolese "Con Armin Loacker perdiamo uno dei pionieri della nostra economia - ha detto Federico Giudiceandrea, presidente di Assoimprenditori Alto Adige -. Negli anni 60 è ...

Netflix : 139 milioni gli abbonati nel mondo. Ma i conti non convincono del Tutto : La concorrenza non manca, ma nonostante tutto, Netflix continua a confermarsi il re delle piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. E’ disponibile in ogni parte del mondo, conta un numero di abbonati in continua crescita e offre un catalogo di contenuti tra film, serie tv, documentari e serie animate molto ampio. Il futuro di Netflix sembra essere davvero roseo, se non fosse che la concorrenza avanza e che i dati ...

In India il matrimonio da favola : invitati - anche italiani - da Tutto il mondo : Figli e nipoti Indiani che portano nel cuore il valore delle tradizioni del loro Paese, esportandole nelle scuole e nei college migliori del mondo, da cui ritornano a casa per coronare il sogno di un ...

Identificata la “faccia della felicità” : in realtà le sue espressioni facciali sono 17 - uguali in Tutto il mondo : Secondo gli studi, sono 17 le espressioni facciali che utilizziamo per esprimere felicità, gioia e contentezza. Queste facce sono riconoscibili in diverse culture del mondo e la differenza tra l’una e l’altra talvolta è impercettibile: a cambiare sono l’ampiezza del sorriso o le ‘grinze’ che si formano accanto agli occhi. Lo rileva uno studio della Ohio State University, guidato da R. Srinivasan e A. Martinez ...

Supercoppa Juve-Milan - Tutto il mondo collegato : numeri incredibili : Si avvicina sempre di più la partita di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan, match a Gedda in Arabia Saudita, incontro fissato alle 18.30 e macchina organizzativa e produttiva pronta per offrire il meglio in vista del grande spettacolo. “Grazie alla trasmissione attraverso 28 broadcaster saranno ben 170 i paesi raggiunti dal segnale della partita, con un potenziale pubblico di 296 milioni di spettatori – informa la Lega di ...