Biathlon | Coppa del Mondo Anterselva 2019 | Fillon Maillet batte Johannes Boe nella Mass

oasport

: Ancora una volta il #biathlon parla italiano! ???? Fantastica Dorothea #Wierer che vince per la prima volta in Coppa… - giomalago : Ancora una volta il #biathlon parla italiano! ???? Fantastica Dorothea #Wierer che vince per la prima volta in Coppa… - sportface2016 : #Biathlon | La classifica di Coppa del Mondo maschile aggiornata dopo la mass start di #Anterselva - albertodolfin : Oggi niente podio ma le due regine del biathlon azzurro guadagnano ancora punti in chiave Coppa del Mondo ???????? -

(Di domenica 27 gennaio 2019) E’ il francese Quentinad esultare nell’ultima gara della tappa dideldi2018-ad. Sulle nevi italiane il francese è riuscito nell’impresa di interrompere il dominio del norvegeseBoe, ottenendo la prima vittoria indele sciorinando una prestazione al poligono semplicemente perfetta.Il transalpino,sfida diretta con lo scandinavo nelle due serie in piedi, ha tenuto botta benissimo, non facendosi scomporre e gestendo alla grande sugli sci stretti il tentativo di rimonta di Boe che deve accontentarsi della seconda posizione a 14″3. Tuttavia, per il buonsi tratta del 13° podio in stagione a dimostrazione della grandissima costanza di rendimento. In terza piazza il tedesco Arnd Peiffer, oro olimpico della sprint, che ha sfruttato anch’egli lo zero nelle serie di tiro, ...