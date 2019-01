Migranti | Siracusa | riunione urgente in capitaneria per decidere sbarco minori

Migranti - Sea Watch a Siracusa. Dai cittadini l’appello : “Fateli sbarcare” : #Facciamoliscendere è anche l'hashtag creato sui social network da un gruppo di associazioni e organizzazioni che chiedono lo sbarco dei 47 Migranti. Anche la Cei si dice "pronta a ospitare i minori". Ma Salvini è stato chiaro: "Non cambio idea. Nave olandese? Amsterdam vi aspetta". La risposta del ministro dell'integrazione Harbers: "Respingete subito gli irregolari e collaboriamo".Continua a leggere

Migranti : sindaco Siracusa - cittadini pronti ad accogliere in casa ospiti Sea watch : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Decine di persone, cittadini comuni, sacerdoti, associazioni, sono pronti ad accogliere i 47 Migranti a bordo della Sea watch al largo delle coste di Siracusa. A renderlo noto è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che rivela all'Adnkronos: "Nelle ultime ore ho ri

Sea Watch - la nave con 47 Migranti è nelle acque di Siracusa : “Autorizzata dalla Guardia costiera per condizioni del mare” : La nave Sea Watch 3 è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a 1 miglio (2 km) a nord di punta Maglisi. L’ingresso, secondo quanto si apprende dalla Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e della stessa imbarcazione, che ora è affiancata da motovedette ...

