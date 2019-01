Michel Legrand si è spento a 86 anni | aveva collaborato con Frank Sinatra e Ray Charles

optimaitalia

(Di sabato 26 gennaio 2019)L'annuncio è arrivato dal suo portavoce in un comunicato all'Agence France-Presse alle prime ore di sabato 26 gennaio: il compositore francesesi èa 86a Parigi. Con una carriera lunga più di 50vinto tre Oscar: il primo nel 1969 con il brano The windmills of your mind tratto dalla colonna sonora del film Il caso Thomas Crown di Norman Jewison, nel 1972 per le musiche del film Quell'estate del '42 e l'ultimo nel 1984 per la colonna sonora di Yentl, il film diretto da Barbra Streisand che partecipò anche come protagonista.Tra le sue collaborazioni lavorò insieme a, Ray, Edith Piaf, Liza Minelli e Arethalin e scrisse oltre 200 colonne sonore per il cinema e per la TV. Dai primi'60 si aprirono per lui le porte di Hollywood grazie al lavoro svolto insieme al regista Jacques Demy, tra i nomi più ...