GDC 2019 | secondo i sondaggi la maggioranza degli sviluppatori è interessata a sviluppare

GDC Awards 2019 : Red Dead Redemption 2 ha il maggior numero di nomination - a seguire God of War e Spider-Man : In occasione dei Game Developers Choice Awards 2019 è stata pubblicata la lista ufficiale delle nomine per eleggere i migliori titoli dell'anno, e come riporta Dualshockers, Red Dead Redemption 2 è sul podio per quanto riguarda numero di nomination.Come possiamo vedere infatti i titolo Rockstar ha collezionato 7 nomination, mentre a seguire troviamo God of War e Spider-Man con 6 nomine ciascuno.Vediamo di seguito la lista completa dei titoli con ...